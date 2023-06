José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp están próximos a casarse, pero eso no limitó a que el hijo del ‘Poeta del Pueblo’, piropeara a su exnovia Ninel Conde por lo bien que se ve.

Aunque el reportero solo le dijo que Ninel Conde -de 46 años de edad- le deseó felicidad para su matrimonio, José Manuel Figueroa se desvivió en halagos para su ex.

Sumado a sus planes de boda con Marie Claire Harp -de 30 años de edad-, José Manuel Figueroa dijo que sí le gustaría invitar a Maribel Guardia, aunque espera que lo haga su futura esposa.

Desde que Marie Claire Harp ingresó a La casa de los famosos México, detalló que estaba comprometida, pues José Manuel Figueroa -de 48 años de edad- le dio el anillo.

Marie Claire Harp sale de La Casa de los Famosos México 2023, pero José Manuel Figueroa no la recibió. (Especial)

Sin embargo, el hecho de que esté comprometido y ya en planes de boda, no limitó que José Manuel Figueroa a lanzarle varios piropos a su exnovia Ninel Conde.

Debido a que Ninel Conde le dijo a la prensa que le deseaba lo mejor a José Manuel Figueroa en su matrimonio, este lo contestó de forma muy coqueta.

El cantante mostró estar al pendiente de las redes sociales de Ninel Conde, pues dijo que se ve guapa, además de que “está haciendo mucho ejercicio”.

Además, calificó como que Ninel Conde estaba en su mejor momento, no solo por lo físico, sino por la convivencia con sus hijos.

VIDEO: The Flash se estrena y así llega empaquetada la película a Cinépolis

José Manuel Figueroa se desvivió en halagos a Ninel Conde, pero también dejó claro que no todo va bien entre Marie Claire Harp y Maribel Guardia de 64 años de edad.

Recordemos que se hizo un escándalo por la transmisión en vivo que Marie Claire Harp hizo desde el funeral del hijo de Maribel Guardia.

Pese a que la conductora asegura que todo fue muy sacado de contexto, reveló en una entrevista que no ha podido hablar con Maribel Guardia para disculparse, pero lo hizo frente a las cámaras.

“Perdón, fui una estúpida, si pudiera regresar el tiempo hubiera preferido no hacerlo, fue el peor error que he cometido en mi vida, estoy muy arrepentida, en verdad no debía hacerlo”.

Marie Claire Harp, conductora.