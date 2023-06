Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa a un punto incómodo, esto es lo que sucedió.

La Casa de los Famosos México, ha visto de todo, sin embargo ciertas celebridades son las que más dan de qué hablar.

Sergio Mayer -de 57 años- luego de preguntarle sobre su boda con José Manuel Figueroa.

A lo que entrando en el tema de la boda del cantante José Manuel Figueroa -de 48 años de edad- y la modelo Marie Claire Harp la plática se tornó incómoda, pero ¿por qué? Te contamos todo lo que se dijo.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer apuran a Marie Claire Harp con la boda, así el momento incómodo mencionado a José Manuel Figueroa

boda de Marie Claire Harp con José Manuel Figueroa ha sido uno de los temas incómodos en La Casa de los Famosos gracias a Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Luego de que Poncho de Nigris y Sergio Mayer apuraran a Marie Claire Harp a concretar la boda José Manuel Figueroa, tras su compromiso en abril pasado.

A lo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer le hicieron notar unos detalles a Marie Claire Harp respecto a su boda con José Manuel Figueroa.

Por lo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer comenzaron insistiendo que para cuándo la fecha a Marie Claire Harp.

A lo que Marie Claire Harp dijo que en noviembre según lo dicho por José Manuel Figueroa, sin embargo para ella esta fecha es muy apresurada, debido a que alegó que las mujeres son las que organizan mientras que los hombres no.

Pues al parecer, Marie Claire Harp desea tener una boda de ensueño, misma que merece más tiempo para planear.

Aunque en la opinión incómoda de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, la cual nadie les pidió, lanzaron una serie de comentarios a Marie Claire Harp.

Ya que si más Poncho de Nigris y Sergio Mayer le aconsejaron a Marie Claire Harp ya firmar y casarse con José Manuel Figueroa por el civil, “mira que la boda puede esperar”.

Pasando de un momentos romántico como una boda a un requisito por interés, “cásate por el civil y luego organiza la boda, cáchalo por el civil”, dijo Poncho de Nigris, “si firmas y a la chingada y ahora sí cuándo hacemos la boda en un año no hay pedo” , agregó Sergio Mayer.

Pese al incómodo momento Marie Claire Harp reía entre los comentarios de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, pues dijo que seguramente José Manuel Figueroa estaría diciendo “hijos de la chingada”.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer le arruinan el aniversario a Marie Claire Harp con José Manuel Figueroa

Pese a que Marie Claire Harp expresó su por qué aún no tenía una fecha para su boda con José Manuel Figueroa, aunque para su prometido ya se tenía una; Poncho de Nigris y Sergio Mayer siguieron con sus comentarios incómodos.

A lo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer le dijeron que de no apurarse en una de esas Marie Claire Harp ni se casaría con José Manuel Figueroa.

Asegurando que José Manuel Figueroa le podría aplicar a Marie Claire Harp “el típico ya me diste anillo y no pones fecha, es el que dice este es el de compromiso, luego te lo cambio por la argolla y al final ya quédate con el anillo no hay pedo”.

Y aunque habían risas entre la plática, al final Poncho de Nigris y Sergio Mayer le arruina el aniversario a Marie Claire Harp con José Manuel Figueroa, pues la modelo se acordó que este viernes 9 de junio era su fecha especial.