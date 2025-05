José Manuel Figueroa -de 50 años de edad- aún no conoce al hijo de Julián Figueroa.

El cantante está esperando el momento adecuado porque no quiere que se malinterprete su acercamiento.

En entrevista con varios medios de comunicación, José Manuel Figueroa reconoció que todavía no conoce al hijo de Julián Figueroa.

José Manuel Figueroa destacó que se encuentra esperando el momento adecuado para poderlo conocer.

En un video compartido por el programa Hoy, José Manuel Figueroa puntualizó que desea que Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón puedan arreglar sus diferencias .

Esto con el objetivo de que él pueda acercarse al hijo de Julián Figueroa sin que haya ninguna clase de malinterpretación.

José Manuel Figueroa dejó en claro que sí desea conocer al hijo de Julián Figueroa, pero no quiere que este acercamiento lo meta en la polémica.

Incluso, José Manuel Figueroa desmintió los chismes en los que se aseguraba que estaba ayudando a Imelda Garza-Tuñón.

“No tengo tanto dinero todavía”, dijo el cantante.

Sobre un supuesto distanciamiento con Maribel Guardia, José Manuel Figueroa destacó que sí tienen una comunicación.

José Manuel Figueroa dejó en claro que tienen una comunicación sana sin ir más allá.

Y es que José Manuel Figueroa puntualizó que no es que vaya a ser el mejor amigo de Maribel Guardia ni mucho menos.

José Manuel Figueroa puntualizó que Maribel Guardia tuvo una relación con su papá, pero no se cuentan los detalles de su vida.

En ese sentido, José Manuel Figueroa destacó que no le preguntaría a Maribel Guardia sobre cómo fue su papá en la cama.

Y ya está grande para que se acerque a Maribel Guardia por alguna clase de consejo.

“Fue una persona que tuvo una relación con mi padre, no me voy a poner a platicar y como era Joan en la cama, no pues no. Ni tampoco le voy a pedir consejos, ya estoy viejo yo para que me de consejos a mí”

José Manuel Figueroa