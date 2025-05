Marco Chacón -de 51 años de edad- aclaró acusaciones de haber violentado a Julián Figueroa, con Maribel Guardia presente.

Tras los señalamientos de Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- Marco Chacón ‘rompe el silencio’ y le envía un contundente mensaje a la cantante.

Marco Chacón niega haber golpeado a Julián Figueroa como aseguró su viuda

Imelda Garza Tuñón aseguró en una entrevista que Marco Chacón había violentado a Julián Figueroa y hasta hubo golpes entre ellos.

Tras varias especulaciones, Marco Chacón dio ‘la cara’ a los medios y desmintió que él haya golpeado a Julián Figueroa.

“Hay gente que es testigo de una relación y dar testimonio de la relación, lo que yo diga está de más, lo que sí puedo decir de manera enfática es que es mentira” Marco Chacón

Julián Figueroa y Marco Chacón. (@marco_chaconf / Instagram)

El abogado de Imelda Garza Tuñón reveló en De Primera Mano que Julián Figueroa se había peleado a golpes con Marco Chacón.

Al parecer, el cantante quería su independencia financiera y eso molestó Marco Chacón.

“Hubo violencia entre ellos, entre Julián y el señor Chacón. Está sentado por una demanda (…) se genera un altercado, hay una agresión del señor Chacón a Julián” Marco Chacón

Marco Chacón negó esta acusación y aseguró que su relación con Julián Figueroa era tan buena , que el cantante lo presumía en redes sociales.

Marco Chacón aclara que no quiere la herencia de Julián Figueroa

Los abogados de Imelda Garza Tuñón aseguraron que el testamento de Julián Figueroa era falso y dieron a entender que Marco Chacón había sido el responsable.

Ante esta acusación, Marco Chacón reitera que él solo era representante legal de Julián Figueroa y no tiene acceso a sus bienes.

También, mencionó que el único beneficiario del testamento de Julián Figueroa, es su hijo.

“El heredero es el niño, no soy yo, deja de decir tonterías”, fue el mensaje que Marco Chacón le envió a Imelda Garza Tuñón.

Marco Chacón invitó a Imelda Garza Tuñón a que investigue más del caso y deje de señalarlo de quererse quedar con la herencia de Julián Figueroa.

“Yo no tengo nada que ver con el testamento, yo no lo traje, yo no lo hice, yo no lo llevé al juzgado”, dijo.

Por último, Marco Chacón mencionó que él no piensa impugnar el testamento de Julián Figueroa y tampoco lo va a defender.