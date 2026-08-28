José Eduardo Derbez termina con los rumores sobre su separación con Paola Dalay y niega una ruptura.

A finales de julio surgió el rumor de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron tras 6 años de relación, pero la pareja se había negado dar su postura sobre el tema.

José Eduardo Derbez niega estar separado de Paola Dalay

Tras un largo viaje en Lisboa, José Eduardo Derbez regresó a México y tuvo un encuentro con la prensa, donde desmintió que esté separado de su novia.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos. Mañana tenemos una alfombra roja” José Eduardo Derbez

El actor mencionó que haría una aparición pública con Paola Dalay el jueves y eso comprobaría que su relación sigue estable.

José Eduardo Derbez explicó que se fue de viaje solo porque Paola Dalay tenía trabajo y tiene gran interés en que su pareja siga creciendo laboralmente.

“Y les explique como, ‘oye, me llevo a la niña y luego me alcanzas’, nos iba alcanzar, pero ya no le dio tiempo” José Eduardo Derbez

El también conductor mencionó que estaba al tanto de los rumores que surgieron alrededor de su relación y reiteró que su noviazgo sigue sólido.

“Estamos muy bien, estamos bien”, dijo José Eduardo Derbez, quien no mencionó más sobre los rumores alrededor de su relación.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

Paola Dalay confirma que sigue siendo pareja de José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen juntos, por lo que la modelo presumió su asistencia a la alfombra roja de la serie “Hotel todo incluido”.

La influencer compartió que estaba en la alfombra roja de la serie de ViX, por lo que estaría acompañando a José Eduardo Derbez, quien es el protagonista.

Este video prueba que Paola Dalay y José Eduardo Derbez sigue siendo pareja .

Por otro lado, José Eduardo Derbez aclaró que Paola Dalay y Victoria Ruffo sí llevan una buena relación y la confusión habría iniciado por una broma de su mamá.

Anteriormente, Victoria Ruffo había mencionando que se mantenía al margen de la relación de José Eduardo Derbez y que trataba de convivir poco con Paola Dalay.