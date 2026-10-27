José Ángel Bichir reapareció y reveló que tiene deudas con amigos y familiares tras su caída de un tercer piso en marzo de 2026.

El actor mencionó que sus gastos médicos, terapias y estancia en hospital le dejaron una enorme deuda, pero pagará a quien lo ayudó.

Estoy endeudado hasta las cachas, estoy en problemas económicos realmente. José Ángel Bichir

José Ángel Bichir revela que quedó endeudado tras su accidente

El pasado 13 de marzo, José Ángel Bichir sufrió un accidente tras caer de un tercer piso, situación por la que fue hospitalizado dado que sufrió diversas lesiones.

Siete meses después de su accidente, José Ángel Bichir reveló que está endeudado con sus amigos y familiares, quienes le prestaron dinero para pagar su estancia hospitalaria y recuperación.

Tengo deudas con mis amigos, con los que apoyaron en esa rifa que hicieron, tengo deuda con familiares. José Ángel Bichir

#EXCLUSIVA

José Ángel Bichir reaparece en la ofrenda de "Malinche" y nos confiesa que quedó endeudado tras los gastos de su caída desde un 3er piso 🏥💔. Anuncia que retoma su carrera para pagarle a quienes lo apoyaron 🎭👏.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/axcIQi3Cdp — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 26, 2026

Incluso, José Ángel Bichir mencionó que le debe dinero a su tío Demián Bichir, quien no escatimó en gastos para apoyarlo en uno de sus momentos más vulnerables.

José Ángel Bichir pagará a todos los que lo apoyaron en su accidente

José Ángel Bichir está enfocado en su recuperación, al tiempo que promete pagar a quienes lo ayudaron económicamente.

Tras la muestras de solidaridad de sus allegados, José Ángel Bichir promete ayudar a alguien que lo necesite como agradecimiento a quienes le ayudaron.

Yo siempre creo que se deben de pagar, yo lo tomo como préstamos y después buscar a quien necesita ayuda de tus amigos o de alguien lejano. José Ángel Bichir

José Ángel Bichir está listo para regresar a la actuación, pues quiere generar ingresos para comenzar a pagar sus deudas.

A días de que se celebre el Día de Muertos, José Ángel Bichir hizo un reflexión sobre la vida y la evolución personal que ha tenido este su accidente: “pude haber estado ahí”, mencionó el actor sobre la ofrenda que estaba detrás de él.