Bruno Bichir niega que la falta de trabajo o la presión que existe dentro del medio artístico, hayan influido en la salud mental de su sobrino José Ángel Bichir, quien cayó desde el tercer piso de un edificio en Ciudad de México.

En un encuentro con medios de comunicación, Bruno Bichir rechazó las versiones que comenzaron a circular tras la caída de José Ángel Bichir, quien sobrevivió al impacto con fracturas en el rostro.

“Yo no creo que haya tenido un colapso por falta de trabajo“ Bruno Bichir

El actor mexicano indicó que los problemas de salud mental son provocados por diversos factores.

“Todo se junta, ¿no? Se juntan muchas cosas... el país, la vida, el universo, ¿no? Son muchos los factores” Bruno Bichir

Actualmente, José Ángel Bichir -de 38 años- se encuentra recuperándose, su familia ha informado que evoluciona muy bien tanto física como emocionalmente.

José Ángel Bichir cae desde un tercer piso (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Familia Bichir enfrenta una aguda falta de oportunidades laborales en el medio artístico

José Ángel Bichir no es el único. Bruno Bichir -de 58 años- reconoce que su familia, que se dedica a la actuación y el teatro, han enfrentado una aguda falta de trabajo en el medio del espectáculo.

“Desde que yo nací, el teatro está en crisis. Desde que yo nací, no hay trabajo. Desde que yo nací..¡Wow! No hay trabajo” Bruno Bichir

La situación se complica, ya que su familia, y mucho menos él, no recurren a influencias para conseguir oportunidades laborales.

“Nunca hemos usado palancas de ningún tipo” Bruno Bichir

Es así como el actor mexicano evitó atribuir la crisis que experimentó su sobrino a un motivo específico.