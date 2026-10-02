José Ángel Bichir reapareció públicamente durante la alfombra de La Malinche, meses después de la caída que sufrió en Ciudad de México.

El actor habló sobre su recuperación y describió esta etapa como una nueva oportunidad de vida, mientras pidió eliminar los tabúes relacionados con la salud mental masculina.

José Ángel Bichir también evitó profundizar sobre su expareja Belinda y centró sus declaraciones en su proceso personal, su recuperación y la importancia de pedir ayuda.

¿Qué dijo José Ángel Bichir tras su caída? El actor visibiliza la salud mental masculina

Durante el encuentro con medios, José Ángel Bichir se describió como “un bebé recién nacido” para explicar cómo vive esta nueva etapa después del accidente ocurrido en marzo.

El actor sufrió la caída el 13 de marzo de 2026 en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México, y requirió atención hospitalaria.

José Ángela Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Su familia explicó entonces que el accidente ocurrió durante una crisis de salud mental y aclaró que no fue un acto voluntario ni una decisión consciente.

Tras recibir atención médica, Bichir inició un proceso de recuperación que incluyó tratamiento para las lesiones y acompañamiento durante los meses posteriores al accidente.

En septiembre, el actor también habló sobre lo ocurrido y describió aquel momento como una especie de trance, además de referirse a su recuperación física y emocional.

Durante su nueva aparición, José Ángel Bichir aprovechó la atención de los medios para plantear la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud mental masculina dentro del medio artístico.

El actor había compartido anteriormente mensajes breves con sus seguidores y agradecido las muestras de apoyo recibidas después de la caída y durante su recuperación.