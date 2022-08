La artista y diseñadora gráfica Amparo, ‘Amparín’, Serrano, fundadora de la marca Distroller, murió la tarde de este viernes 12 de agosto, a los 56 años, en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada por Camila West, hija de Amparo Serrano, quien dedicó una emotiva despedida en redes sociales a la creadora de Distroller.

Tres días antes, Amparo Serrano, de 56 años, sufrió un accidente doméstico por el que permaneció hospitalizada tres días, en estado grave.

La noche del viernes, en su cuenta de Instagram, Camila West compartió una serie de fotos y videos en los que se le ve compartiendo buenos momentos con la creadora de Distroller.

También, la joven ilustradora aparece tomando la mano de Amparo Serrano en el hospital. West acompañó las imagenes con un extenso mensaje en el que se despidió de ella:

“Creadora de mi ser, del de mi hermana, de distroller, fanática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti, eras mi guía mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mama querida, no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar, no solo yo todos tus seres queridos”

Camila West, hija de Amparo Serrano