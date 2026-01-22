José Alberto Castro, conocido popularmente como “El Güero”, es uno de los productores de telenovelas más reconocidos de la televisión mexicana.

A lo largo de su trayectoria en Televisa ha estado detrás de producciones exitosas como Serafín, Teresa, La que no podía amar y Corona de lágrimas, consolidándose como una figura clave del melodrama nacional.

¿Quién es José Alberto Castro?

José Alberto Castro inició su carrera en la televisión mexicana durante la década de los ochenta, trabajando de la mano de su hermana Verónica Castro, una de las figuras más importantes del espectáculo en México. En sus primero años participó como gerente de producción en programas de variedades como “Mala noche… ¡no!“ y en la telenovela ”Mi pequeña soledad".

Con el paso del tiempo comenzó a desarrollar proyectos propios, participando en programas musicales como “Furia musical” y “En la noche”, así como en la telenovela “Acapulco, cuerpo y alma”, lo que lo posicionó como uno de los productores más jóvenes en independizarse dentro de Televisa.

En 1998, tras una etapa de reestructuración interna en la televisora, produjo la telenovela “Ángela”, escrita por Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña. Un año después alcanzó gran popularidad con “Serafín", una de las telenovelas infantiles más exitosas de Televisa, que marcó a toda una generación.

¿Qué edad tiene José Alberto Castro?

José Alberto Castro nació el 31 de mayo de 1963 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Quién es la esposa de José Alberto Castro?

José Alberto Castro estuvo casado con la actriz y ex primera dama de México Angélica Rivera de 1994 a 2008. Actualmente mantiene una relación con Mimi Morales.

¿Qué signo zodiacal es José Alberto Castro?

José Alberto Castro es Géminis, signo zodiacal que se distingue por su versatilidad, habilidades de comunicación y carácter sociable.

¿José Alberto Castro tiene hijos?

José Alberto Castro tiene tres hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Angélica Rivera. Sus hijas son Sofía Castro, de 29 años; Fernanda Castro, de 27 años; y Regina Castro, de 21 años.

¿Qué estudió José Alberto Castro?

José Alberto Castro es licenciado en Ciencias de la Comunicación, formación académica que sentó las bases de su carrera dentro de la industria televisiva mexicana.

¿En qué ha trabajado José Alberto Castro?

José Alberto Castro ha desarrollado una extensa y sólida trayectoria dentro de la televisión mexicana, principalmente en la producción de telenovelas que han marcado distintas etapas de Televisa y que han sido reconocidas tanto por el público como por la crítica especializada.