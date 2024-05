¿Jorge Losa y Ferka terminaron por una infidelidad? Así reaccionó el famoso a los chismes que aseguran hubo una tercera persona involucrada en su relación y no solo de él.

Desde hace unas semanas se especuló que Jorge Losa -de 33 años de edad- y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, tenían problemas en su relación.

En medio de todas las especulaciones, Jorge Losa confirmó su ruptura con Ferka -de 37 años de edad- y afirmó que todo había terminado en buenos términos.

Sin embargo, empezaron a circular versiones que aseguraban que tanto Jorge Losa como Ferka habían sido infieles y ese habría sido el motivo de su separación.

Cansado de todos los chismes, Jorge Losa ya reaccionó a los chismes y esto fue lo que dijo sobre su relación con Ferka.

Desde hace varios días, Jorge Losa y Ferka se encuentran en medio de la polémica luego de que dieron a conocer que habían puesto fin a su relación.

Aunque Jorge Losa y Ferka quisieron mostrar que habían terminado en buenos términos, no han evitado que surjan especulaciones acerca de su ruptura.

Uno de los chismes más fuertes es que Jorge Losa y Ferka terminaron por una infidelidad y no solo de él.

En entrevista para el programa Hoy, Jorge Losa puso un alto a los chismes sobre su ruptura con Ferka y esto fue lo que dijo sobre una tercera persona involucrada.

Jorge Losa aseguró que estas versiones son falsas y confesó que solo le dan risa pues ya se están inventando muchas cosas.

“Me río porque no tiene sentido nada, es totalmente falso. Entonces una cosa más de inventar me hace mucha gracia”

Durante su conversación, Jorge Losa lamentó que Ferka reciba varios comentarios negativos, pues ella también la está pasando mal.

“Yo lo he visto como le tiran mil cosas a ella, ella también lo está sufriendo entonces no está padre”

En su entrevista con el programa Hoy, Jorge Losa destacó que su relación con Ferka no terminó porque ya no haya amor.

Sino que por el momento Jorge Losa siente que debe priorizarse y trabajar en él, antes de seguir con una relación.

“Es un tema de priorizarme sobre todo, no es un tema de falta de amor ni mucho menos, créeme que como lo hemos dicho siempre ella y yo tenemos un amor increíble y eso no va a dejar de ser así pase lo que pase”

Jorge Losa destacó que con Ferka tienen claro que siempre seguirá su amor y lo que salga después son puras especulaciones.

Sobre la posibilidad de regresar con Ferka, Jorge Losa señaló que por el momento sabe que no puede tener una relación, pero dejó claro que en un futuro no sabe.

“Si el día de mañana yo tengo que (…) lo principal ahorita mismo es que ahorita yo sé que no puedo tener una relación, no estoy para relaciones, no puedo”

Jorge Losa