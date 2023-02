Jolette fue víctima como Yuridia, pero no hablará de lo que tuvo que padecer durante y después de su paso por La Academia, debido a que aún no está lista.

Así lo externó la propia Jolette, quien afirma estar recibiendo mensajes masivos de sus fans, quienes le piden aprovechar el caso de Yuridia, para que ella también sea reivindicada.

Y es que, si ha habido una alumna de La Academia que ha recibido duras críticas, muy cercanas a los insultos y cuyo efecto se amplificó en las redes sociales, esa es Jolette.

Jolette respondió el martes 14 de febrero a las peticiones de sus fans, mediante sus historias en Instagram, donde dijo que ya se comunicó con Yuridia.

¿El motivo? Expresarle su respaldo, tras alzar la voz contra Paty Chapoy y el resto del equipo que integra ‘Ventaneando’, por haberla hecho víctima de gordofobia y acosar a su familia al inicio de su carrera.

“Yuridia ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo, por supuesto, con ella, pero yo no tengo que hacerlo público; ella y yo estamos en contacto, yo desde el miércoles le mandé un audio y ella sabe que tiene mi cariño y mi respeto y honro su historia y sus heridas y me da muchísimo gusto que esté sanando”

Jolette , ex alumna de La Academia