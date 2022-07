La polémica Jolette de La Academia volvió a dar de qué hablar al decir que cree que de no haberla abandonado el reality musical ella hubiera sido la gran ganadora de la cuarta generación.

En entrevista para el programa de radio La Caminera, la ex académica Jolette habló sobre su estancia en el reality show de TV Azteca.

En donde Jolette dejó intrigados a todos los escuchas al decir que pudo haber sido la ganadora de la cuarta generación en el año 2005 de La Academia.

Jolette (Agencia México)

Jolette de La Academia cree que de no haberse salido le hubiera ganado a Erasmo Catarino

Durante una dinámica de preguntas y respuestas enviada por el público Jolette de La Academia cree que de no haberla abandonado hubiera ganado.

Esto luego de que una de las preguntas que se le hizo a Jolette en el programa de radio fuera “¿Crees que de no haber abandonado el reality por decisión propia lo hubieras ganado?”

A lo que Jolette de La Academia confesó no tener idea de lo que hubiera pasado si hubiera llegado a la final.

Ya que Jolette recordó que tomó la decisión de salir de La Academia una semana previa a la gran final del reality musical de la televisora del Ajusco.

“No tengo idea, pero fue una semana antes de la final”, expresó Jolette de La Academia.

Jolette en Hoy. (@programahoy)

Ante esto aseguró que era incierto, pero Jolette apuntó que tal vez si pudo ser la gran ganadora de la cuarta generación de la Academia.

Debido a que Jolette reveló que cuando se dio su salida de La Academia, el productor del reality show le mostró sus puntuaciones en donde estaba muy por arriba del ganador quien fue Erasmo Catarino.

“El productor me mostró una laptop en donde yo estaba 16 mil votos arriba del ganador” Jolette de La Academia

A lo que refrendó que tal vez pudo haber sido la ganadora, aunque Jolette dijo tal vez los votos se pudieron haber modificado durante una semana, en donde al final opinó que nada era algo seguro.

“Pues tal vez, no sé si los votos se hubieran modificado en una semana pero la semana previa a la final yo estaba arriba”. Jolette de La Academia

Pese a esto Jolette dijo no arrepentirse de haber dejado su carrera musical, y aunque no es a lo que se decida, la ex academia sigue en la televisión.

Actualmente Jolette es parte del programa Hoy en donde tiene su propia sección de moda y estilo.