La conductora de televisión Joanna Vega-Biestro reveló que además de los espectáculos le gustaría realizar el mayor de sus sueños para no encasillarse.

En entrevista para el programa en el canal de YouTube de la periodista Matilde Obregón, la conductora de Sale el Sol Joanna Vega-Biestro fue la invitada de la semana.

En la cual Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad platicó sobre su vida personal, así como de su experiencia laborando en los medios.

A esto la conductora Joanna Vega-Biestro dijo que para no encasillarse en los espectáculos le gustaría realizar el mayor de sus sueños en el área laboral.

Joanna Vega-Biestro, conductora. (@vegabiestro)

Un programa de concurso y la radio sería un sueño para no encasillarse en los espectáculo, así Joanna Vega-Biestro lo revela

Una de las preguntas de la periodista de 51 años de edad Matilde Obregón a Joanna Vega-Biestro fue ¿qué más quieres hacer en la televisión?

Pregunta a la que a la conductora del matutino Sale en Sol Joanna Vega-Biestro no le fue difícil responder, pues dijo que quiere hacer algo que no tiene que ver con los espectáculos.

Debido a que la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro dijo que le gustaría conducir un programa de concurso.

“Sabes a que le traigo ganas y no tiene nada que ver con los espectáculos, pero no sé porque tengo ganas de un programa de concurso, espero que algún día se me haga”. Joanna Vega-Biestro

A esto, Joanna Vega-Biestro dijo esperar no quedarse con las ganas de conducir un programa de concurso, pues dijo que actualmente “ya no le invierten tanto a los programas”.

Joanna Vega-Biestro, periodista. (@vegabiestro)

Asimismo, en este sentido Joanna Vega-Biestro también expresó su deseo por hacer radio, ya que considera que esta rama de la comunicación es “mágica”

“Me falta radio, ese sí le traigo ganas también, el radio me fascina”, expresó Joanna Vega-Biestro “además siempre lo he dicho es mágico porque tienes que ser super descriptivo no como en tele que estás viendo, en radio no y las emociones se tiene que sentir, agregó.

Pese a esto Joanna Vega-Biestro reconoció que pese a “esas dos cosas son a las que les traigo ganas”, actualmente tiene bastante trabajo por lo que está bien en el sentido laboral.

Ya que además de ser una de las titulares del programa matutino de Cadena 3 Sale El Sol, Joanna Vega-Biestro también escribe una columna en Opinión 51.