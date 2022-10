El pasado 8 de septiembre, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante protagonizaron una pelea en vivo. A un mes de lo ocurrido, la conductora cree que la disculpa de su compañero sí fue sincera ¿ya son amigos?.

Joanna Vega-Biestro, de 42 años de edad, fue amenazada en vivo por su compañero, pero ella se supo defender y ahora sigue como conductora en el programa ‘Sale el Sol’.

Pero quedó la duda: ¿Ahora cómo es su relación con Gustavo Adolfo Infante? y la conductora dio algunos detalles.

Joanna Vega-Biestro le confesó al periodista Edén Dorantes, que después de su pelea en vivo con Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, el ambiente estaba tenso e incómodo.

Recordemos que durante la pelea en vivo, estuvieron presentes Ana María Alvarado, de 53 años de edad, y Alex Kaffie.

Joanna Vega-Biestro reconoció que Gustavo Adolfo Infante se disculpó en privado con ella y reconoció su error.

“Él tengo que reconocer y agradecer que se disculpó en privado, y una disculpa mucho más sincera y eso se agradece. Eso ha permitido que poco a poco estemos más relajados” dice la conductora de Sale el Sol sobre Gustavo Adolfo Infante.

La conductora aseguró que el tiempo le mostró a Gustavo Adolfo Infante que había hecho mal al enojarse porque ella no opina como él.

“No puede estar de acuerdo conmigo, se vale, sin embargo yo le expliqué que el que yo no opine como él, no es que esté en su contra o tenga algo personal con él, eso con el tiempo lo entendió” dijo Joanna Vega-Biestro.

Menciona que está padre que exista debate entre los conductores sobre los temas de espectáculos, pues si todos opinaran lo mismo sería muy aburrido.

“Sí considero que somos un equipo fuerte, de cuatro personalidades muy diferentes, que los cuatro hemos trabajado muchísimo tiempo y nos hemos ganado ese lugar, pues simplemente hay que aprender a respetar” reiteró la compañera de Gustavo Adolfo Infante.

Por otro lado, negó que ella se uniera a los famosos que quieren que saquen al conductor de Imagen Televisión.

“Yo ni me voy a unir, ni me subo al trenes, considero que los problemas personales de cada quien no tienen que traspasar de esa manera y jamás me atrevería a quitarle la silla o el trabajo a nadie, yo no”

Joanna Vega-Biestro