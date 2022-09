La pelea entre Joana Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante ha desatado que varios famosos y compañeros arremetan contra el comunicador, pero ahora una excompañera de la conductora de Sale el Sol la tacha de arrogante.

El público de Sale el Sol exigió la salida de Gustavo Adolfo Infante, de 57 años, tras amenazar a Joana Vega-Biestro en vivo.

A pesar de que el público y famosos han apoyado a la conductora de 42 años, una de sus excompañeras asegura que ella fue la causante de que la despidieran de Imagen Tv.

La influencer Dulce Gipsy realizo un video en Facebook donde habló de su experiencia al trabajar con Joana Vega-Biestro.

Narra que ella trabajó en Imagen Televisión junto a Gustavo Adolfo Infante y Joana Vega-Biestro.

Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro; tras pelea en Sale el Sol. (Especial)

“Trabajé con ellos, en cuestión de Joana Vega-Biestro precisamente ella también al tener autoridad cuando yo llegué a trabajar con ella, pues sus modos sus comportamientos y la manera en que se dirige ella con la gente pues tampoco es la más adecuada” Dulce Gipsy

Dulce Gipsy defendió a Gustavo Adolfo Infante y aseguró que se dejó llevar por el momento, pero su forma de expresarse no había sido la adecuada.

Mencionó que Joanna Vega-Biestro no llevaba exclusivas: “En el aspecto de Joanna, tiene toda la razón Gustavo, en el tiempo que estuve trabajando con ella pues prácticamente yo le hacía todo”.

Dulce Gipsy acusa a Joanna Vega-Biestro de prepotente (Instagram/dulceg)

Dulce Gipsy acusa a Joanna Vega-Biestro de déspota y mala compañera

La influencer menciona que trabajó por mucho tiempo con la conductora de Sale el Sol: “Yo solamente bajaba la cabeza, no abría la boca y no decía absolutamente nada, lloraba y me iba con el coraje a mi casa”.

Cuenta que al igual que Gustavo Adolfo infante, ella estuvo a punto de explotar: “Yo me sentí identificada, porque yo también exploté, y también dije que era ella o yo”.

“Ella tiene fama de esos, tiene fama de maltratar a maquillistas, de hablarles mal a empleados” dijo Dulce Gipsy.

Describió a Joana Vega-Biestro como una mujer que hace comentarios despectivos, prepotente, arrogante y de no tener una buena actitud para trabajar con los demás.

Joanna Vega-Biestro le contesta a Dulce Gipsy y la llama mentirosa

El video de Dulce Gipsy llegó hasta Joanna Vega-Biestro, quien no dudó en responderle a la influencer en Twitter.

Acusó a Dulce Gipsy de querer llamar la atención aprovechando el problema y aseguró que ella había sido despedida por no hacer bien su trabajo.

“Existen guiones de sus errores que afectaban la pantalla, fue su desempeño por lo que la empresa, no yo, decidió que no estuviera” escribió la conductora.

Joanna Vega-Biestro finalizó su tuit asegurando que todo lo dicho por Dulce Gipsy era mentira.