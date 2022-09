Joanna Vega-Biestro es una de las colaboradoras en Sale el Sol, quien Gustavo Adolfo Infante pidió que ella fuera despedida o él se iba; ahora la conductora responde.

La periodista y conductora de espectáculos, quien tiene 42 años de edad, confesó que sí pensó en irse de Sale el Sol, luego de la amenaza de Gustavo Adolfo Infante al aire.

Sin embargo, le costó dos minutos sacar su lado empoderado y hacer frente a las acusaciones de su compañero de trabajo, “yo me gané ese lugar, nadie me lo regaló”.

Por otra parte y a diferencia de Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad, Joanna Vega-Biestro aseguró que el periodista le es indiferente, “no me cae mal”.

Por fin, Joanna Vega-Biestro rompió el silencio sobre lo que se vivió al aire en Sale el Sol, luego de la pelea que se provocó por Gustavo Adolfo Infante y sus amenazas.

Haciendo frente a las críticas que se ha llevado por no haber abandonado el programa de Imagen TV, aseguró que no se trata de dignidad, sino de defender su trabajo.

Joanna Vega-Biestro contó que sus sentimientos al momento de las amenazas de Gustavo Adolfo Infante fueron “vergüenza”, pues cree que lo que su compañero hizo fue “desagradable”.

Y aunque en un primer momento sí quiso “salir corriendo” de Sale el Sol, luego de dos minutos se dio cuenta que ese sería un gran error por el esfuerzo que le ha llevado estar ahí.

“Quería salir corriendo pero hablé conmigo misma, pensé en mi hija y lo que le quiero enseñar aunque esté bebé… Yo no hice nada malo, yo solo me defendí, es una silla que yo me gané, he trabajado mucho por ese lugar. Y voy a defender mi lugar y mi trabajo”.

Joanna Vega-Biestro, conductora.