La periodista Joanna Vega-Biestro, de 42 años de edad, asegura que defenderá su puesto en Sale el Sol tras la pelea con Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad.

Y es que se ha ganado una silla en el programa de Imagen Televisión por la información que ha llevado, pues han sido varias exclusivas, contrario a lo que dice Gustavo Adolfo Infante.

“Es una silla que yo me gané, a mí nadie me la regaló, y por eso dije: ahora más que nunca la voy a defender, si la empresa decide que ya no tengo espació ahí, ah bueno, eso ya será diferente”, señala Joanna Vega-Biestro.

Así como aclara no ser una mujer “yo-yo” que se la pasa presumiendo todo lo que hace, sin embargo, aprovecha la oportunidad para asegurar que ella fue quien hizo famosa la “britney señal” ya que fue quien capturó la imagen.

“Hay mucha gente que no sabe que la ‘britney señal’, esa imagen que le dio la vuelta al mundo, la hice yo con el equipo con el que iba”, apunta e indica que ha dado muchas exclusivas que involucran a grandes artistas.

¿Cómo surgió la “britney señal”?

Tal como lo dice Joanna Vega-Biestro, la “britney señal” es una imagen que le dio la vuelta al mundo y que hasta el momento sigue en la memoria de mucha gente.

La “britney señal” pertenece a Britney Spears, quien en 2002 visitó México, donde ofrecería un concierto.

En aquel momento la cantante estadounidense, de actualmente 40 años de edad, pasaba por problemas personales y estaba cansada de que la prensa y algunos de sus fans invadieran su privacidad.

Por lo que al verse rodeada de gente y fotógrafos, Britney Spears no pudo controlar su ira y sin pensarlo enseñó el dedo de en medio de su mano izquierda, lo que se considera un gesto obsceno.

Desde entonces a la grosería se le bautizó como la “britney señal”, la cual han utilizado mas artistas par dejar claro que no soportan el acoso de los medios sociales o simplemente no desean atención en todo momento.