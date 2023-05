Joanna Vega-Biestro desmiente fake news sobre la muerte de Daniel Bisogno en la que terminó salpicada por culpa de un usuario.

El lunes 29 de mayo, Pati Chapoy alarmó a los televidentes de Ventaneando al revelar que Daniel Bisogno -de 50 años de edad- fue hospitalizado de emergencia.

En medio de la controversia por la salud de Daniel Bisogno, Pati Chapoy confirmó el martes 30 de mayo que el conductor ya se encontraba fuera de peligro, pero se sometería a más estudios.

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a Ventaneando? Pati Chapoy no lo ve pronto de regreso

Sin embargo, a través de las redes sociales, empezó a circular la fake news sobre la muerte de Daniel Bisogno e incluso se vio salpicada Joanna Vega-Biestro.

Visiblemente molesta, Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- ya reaccionó luego de verse involucrada en esta fake news sobre la muerte de Daniel Bisogno.

El nombre de Daniel Bisogno se convirtió en tendencia luego de que se reveló que había sido hospitalizado de emergencia.

Pati Chapoy reveló que Daniel Bisogno sufrió de un cuadro hepático y tuvo que ser intervenido luego de que sufrió una ruptura de várices esofágicas.

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy confesó que Daniel Bisogno ya se encuentra bien, pero se tenía que someter a diferentes estudios para conocer qué causó sus problemas de salud.

Pese a que en Ventaneando se han dado todos los detalles de la salud de Daniel Bisogno, en las redes sociales empezó a circular la fake news sobre la muerte del conductor.

En la noticia incluso se vio salpicada la conductora Joanna Vega-Biestro, quien no dudó en reaccionar ante estos rumores.

Todo sucedió cuando el usuario de Twitter ‘Panda del Amor’, compartió una publicación en donde aseguró que Joanna Vega-Biestro había informado la muerte de Daniel Bisogno.

La publicación se empezó a viralizar en las redes sociales, por lo que Joanna Vega-Biestro no tardó en reaccionar.

A través de su cuenta de Twitter, Joanna Vega-Biestro respondió luego de que fue salpicada con la fake news sobre la muerte de Daniel Bisogno.

Visiblemente molesta porque la involucraron con la fake news, Joanna Vega-Biestro dejó en claro que era mentira y que ella no había dicho nada.

Joanna Vega-Biestro señaló que no se puede jugar con la noticia de la muerte de una persona.

En su publicación, Joanna Vega-Biestro pidió que no la metan con tal de ganar notoriedad y menos cuando es una “estupidez”.

“Que pende@&%# eres. Eso es mentira. Y con eso no se juega. No me metas en tu intento por notoriedad. Y menos con ese nivel de estupidez.”

Joanna Vega-Biestro