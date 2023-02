En el marco de la presentación de la nueva temporada de la obra de teatro “El marido perfecto”, Jesús Ochoa andaba de chill y por tanto libró la trampa que intentaba ponerle la prensa.

Y es que un reportero le preguntó a Jesús Ochoa cómo está actualmente con la prensa ya que en sus últimos encuentros ha habido uno que otro roce.

Por lo que Jesús Ochoa, de 63 años de edad, con un dulce en la mano aseguró estar bien y no tener problemas con ella.

“Bien bien, nunca he estado mal con la prensa he estado mal con el medio”, señaló el actor mexicano con una enorme sonrisa en la boca.

Jesús Ochoa, actor. (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

No obstante, esto no dejó complacido al reportero y tampoco a sus compañeros por lo que una mujer tomó el micrófono y aseguró si aprovechando el Día del Amor y la Amistad habría reconciliación con la presa.

Por lo que el actor se levantó de su silla y preguntó si alguien tenía problemas, por supuesto en tono de broma.

Jesús Ochoa se enfrenta con reportero

Esto provocó más a los reporteros por lo que otra persona nuevamente insistió en que Jesús Ochoa hasta se echa a correr cuando se los encuentra por lo que éste lo negó.

“No mientras, jamás me eche a correr, no mientas”, encaró Jesús Ochoa al hombre, así como agregó: “No le corro a los problemas menos le voy a correr a la prensa”.

Asimismo aclaró que él esquiva, así como los toreros lo hacen. Dado que los reporteros no obtenían la respuesta que buscan del actor, continuaron insistiendo.

Por lo que el famoso recalcó no tener problemas con nadie así como pidió no tomarse las cosas personales.

Para Jesús Ochoa encabezar la ANDA no fue una amarga experiencia

Por otro lado, a Jesús Ochoa se le preguntó por su paso por la ANDA, donde no salió bien librado ya que protagonizó uno que otro escándalo por cuestiones de dinero y abuso de poder.

Por lo que sin ahondar en el tema, Jesús Ochoa dice no haberse quedado con una amarga experiencia sobre el ANDA, pero acepta que fue una experiencia complicada, pero no por eso no se siente orgulloso aún cuando lo llamaron ratero, loco y psicópata.

Y finalmente mostró estar chill tras tantos dimes y diretes pues recordó que más que actor es humano y efectivamente va actuar conforme a cómo se sienta y lo traten.