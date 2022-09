Si no sabes a qué es “de chill” y no dejas de escucharla en TikTok, te explicamos a qué se refiere esa frase en tendencia que los millenials no entienden.

“De chill” es una expresión que se ha popularizado en la red social de videos cortos, TikTok, gracias a la generación Z que no se cansa de emplearla en sus publicaciones.

Seguramente, habrás visto en tu feed de TikTok videos donde a un joven le tiran su celular al suelo o le dan un pastelazo y después calman el asunto moviendo el dedo pulgar y meñique acompañado de la frase “de chill” .

Pues de eso se trata la tendencia “de chill”, de tranquilizar una situación bochornosa o la furia de alguien a quien se le ha jugado una broma muy pesada.

Cabe destacar que le movimiento de la mano que se hace cuando se dice "de chill" es el signo de la cultura Shaka, el cual representa un saludo amigable en la cultura:

Hawaiana

De Nueva Zelanda

Surfista

Hawaiana

De Nueva Zelanda

Surfista

En inglés, la palabra “chill” o “chill out” se podría traducir como “relájate” , palabra que se usa para decirle a alguien que no se ofusque si se encuentra entre amigos.

“De chill” ha sido empleado también el mundo de los gamers y sirve para pedirle a una persona que se calme y no se moleste cuando van perdiendo en alguna partida online.

“De chill”, la frase tendencia en TikTok también ha desatado memes y todo tipo de publicaciones en redes

Como todo trend en TikTok, la frase “de chill”, se ha desbordado en el Internet dando como resultado que los internautas la apliquen para cualquier cosa.

Tuits, memes y estados demuestran que la generación Z adoptó “de chill” como parte de su vocabulario que semana a semana se expande con nuevas frases que luego solo ellos entienden.

Algunos han utilizados su redes sociales para subirse al tren del mame con “de chill” y han sacado divertidas publicaciones.

Otros internautas pertenecientes a la generación de los millennials hacen sus post mostrando que no saben a que se refiere este trend que parece llegó para quedarse.

