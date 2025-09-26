La actriz estadounidense de 35 años de edad, Jennifer Lawrence ha calificado de “inaceptable” el genocidio que se vive en Palestina.

Por lo que Jennifer Lawrence alertó al mundo de cómo es que la población crecen y vive ante el nivel de política de la actualidad.

“Inaceptable” el genocidio en Palestina, así es como alerta al mundo Jennifer Lawrence

Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián en España, la actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence condenó el genocidio en Palestina.

Calificándolo la guerra en Palestina como “inaceptable”, por lo que Jennifer Lawrence se dijo “aterrorizada y mortificada” por la situación en la Franja de Gaza.

“Estoy aterrorizada y es mortificante. Lo que está sucediendo no es nada menos que un genocidio y es inaceptable. Todos deben recordar que, si ignoran lo que sucede en un lado del mundo, pronto lo harán también en el suyo”. Jennifer Lawrence

Ante esto, Jennifer Lawrence expresó que es “triste” la política que se vive en su país y en varias partes del mundo, pues alertó que en la actual la “falta de respeto y discurso” es con lo que los niños están creciendo en Estados Unidos y demás partes.

“Siento miedo por mis hijos, por nuestros hijos. Lo que me entristece tanto es que esta falta de respeto y el discurso actual en la política estadounidense se van a convertir en algo normal para ellos, me refiero a los jóvenes que votan ahora con 18 años”. Jennifer Lawrence

También, la actriz Jennifer Lawrence recordó que no sólo los artistas deben solucionar los problemas políticos del mundo.

Pues Jennifer Lawrence dijo que ojalá fuera posible que con hablar o hacer algo ellos puedan dar la solución.

A lo que la actriz Jennifer Lawrence invitó a los votantes a hacer una retórica sobre “lo que está en manos de nuestros funcionarios electos”.

Ya que pese a no mencionar nombres, Jennifer Lawrence fue directa al decir que “los políticos mienten”, pues se vive en un mundo donde no hay empatía.

Así como Jennifer Lawrence pidió a la gente recordar no ignorar lo que está pasando en el mundo , puede llegar donde sea que estés.

La actriz Jennifer Lawrence estuvo presente en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián para ser reconocida con el Premio Donostia del certamen, mismo que el jurado le ha otorgado para “reconocer su talento”.