Mediante una conmovedora publicación en redes, Jennifer Aniston recordó a James Burrows y cómo los mimó en Friends.

“Fue una figura paterna para mí. Él siempre me revisaba. Se preocupó por mí, me celebró, me enseñó, me guió y me sostuvo en los momentos más difíciles y los mejores. Nos mimó mucho." Jennifer Aniston

Con su mensaje, la actriz se sumó a las reacciones de tristeza que dejó la muerte de James Burrows a los 85 años de edad.

Así recordó Jennifer Aniston a James Burrows

Al hablar de James Burrows en redes sociales, Jennifer Aniston contó cómo fue trabajar con el director en la serie Friends.

“Él nos llamó sus ‘niños’ -¿Dónde están los niños? Veamos si pueden hacer que la broma funcione. Sin presión," escribió la actriz.

Jenifer Anniston también destacó que Burrows les enseñó lo importante de amarse y respetarse los unos a los otros.

Además de que indicó que tras su partida extraña mucho al icónico director de televisión estadounidense.

“Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño tu brillantez. Donde quiera que estés, espero que alguien esté preguntando, ‘¿Dónde están los niños?’” Jennifer Aniston

Junto al mensaje, Jennifer Aniston también posteó algunas fotografías junto a James Burrows y con elenco de Friends, show que marcó a toda una generación de televidentes con su serie.

Jennifer Aniston recuerda a James Burrows y cómo los mimó en Friends (@jenniferaniston / Instagram)

Fue el pasado viernes 19 de junio que la familia de James Burrows confirmó mediante un comunicado la muerte del legendario director.

De acuerdo con la información, Burrows murió de forma pacífica rodeado de sus seres queridos, quienes celebraron su legado artístico.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del director de Friends.

En redes, fans y colaboradores de James Burrows han lamentado su partida, además de que han mandado condolencias a su familia en estos momentos tan complicados.