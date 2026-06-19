El director James Burrows murió a los 85 años; era reconocido por dirigir series cómicas como “Friends” y “Cheers”.

La familia de James Burrows compartió un comunicado para confirmar su muerte, en el que aseguraron que partió lleno de paz y rodeado de su familia.

Muere el director de televisión James Burrows

La familia de James Burrows no dio detalles sobre la fecha exacta o la causa de su muerte, solo manifestaron que estuvo rodeado de sus seres queridos.

Dicho escrito fue compartido por la revista People.

“Celebramos la extraordinaria vida y el legado perdurable de James ‘Jimmy’ Burrows, quien falleció hoy en paz rodeado de su amada familia” Familia de James Burrows

James Burrows, director de televisión (Instagram/@therealjamesburrows)

James Burrows fue director de televisión por más de 5 décadas, trabajo que lo llevó a ganar 11 premios Emmy.

La trayectoria de James Burrows incluye la dirección de más de mil capítulos de series de televisión como:

Friends

The Mary Tayler Moore Show

Taxi

Cheers

Frasier

Will & Grace

The Big Bang Theory

La familia de James Burrows destacó su trabajo en programas de comedia, así como su humanidad y conexión.

Amigos y colegas de James Burrows enviaron condolencias a su esposa Debbie y cuatro hijas, así como a sus seis nietos.

James Burrows siempre supo que “Friends” sería un éxito

Una de las series más exitosas dirigidas por James Burrows fue “Friends”, quien predijo que tendría gran fama.

James Burrows era cercano al elenco de “Friends” e incluso viajaron juntos a Las Vegas, lo que generó un ambiente feliz en el set de grabación.

Hasta el momento, el elenco de “Friends” no se ha manifestado por la muerte de James Burrows, quien era considerado por sus colegas como alegre y solidario.