Jennifer Aniston -de 56 años de edad- sorprendió a sus fans al presentar a su novio, el coach de vida Jim Curtis.

El pasado 2 de noviembre, Jennifer Aniston compartió una foto en Instagram junto al hombre que la enamoró con motivo de su cumpleaños.

Jennifer Aniston comparte la primera foto con su novio Jim Curtis

Jennifer Aniston compartió la foto junto a Jim Curtis por su cumpleaños y le escribió: “Feliz cumpleaños mi amor”, confirmando su relación sentimental.

En la foto se ve a Jennifer Aniston abrazando a Jim Curtis mientras ambos sonríen.

Con esto se confirman rumores sobre la relación de la actriz con el coach de vida, ya que los habían captado juntos en diversas ocasiones.

Según la revista People, Jennifer Aniston y Jim Curtis eran buenos amigos, ya que la actriz había leído el libro del coach.

Posteriormente, comenzaron a tener una relación, la cual mantuvieron en secreto por varios meses.

Jim Curtis es conocido por su trabajo en el ámbito del bienestar y autoayuda.

Supuestamente, Jim Curtis ayudó a Jennifer Aniston a modificar su ritmo laboral y fue ahí donde entablaron una amistad que se habría convertido en amor.

Jennifer Aniston ha mantenido su vida privada lejos de las cámaras

Durante 7 años, Jennifer Aniston estuvo soltera y decidió ser muy cuidadosa al hablar de su vida privada.

Es por eso que sorprendió al confirmar su noviazgo con Jim Curtis en Instagram.

La actriz se ha sincerado sobre la maternidad y por qué no desea adoptar, ya que le gustaría tener un hijo biológico.

Jennifer Aniston explicó en el podcast Armchair Expert que durante más de 20 años, nadie se había enterado de su deseo de ser madre y el duro proceso que fue aceptar que no lo sería.

Por lo que no se espera que Jennifer Aniston de más detalles de su noviazgo con Jim Curtis.