Durante una entrevista, Jennifer Aniston agradeció la muerte de Matthew Perry (1969 - 2023) por una dolorosa razón.

“Su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él”, aseguró Jennifer Aniston -de 56 años de edad-.

Jennifer Aniston recuerda a Matthew Perry a un año de su muerte (Especial / Especial)

¿Por qué Jennifer Aniston agradeció la muerte de Matthew Perry?

Jennifer Aniston agradeció la muerte de Matthew Perry durante su entrevista para la revista ‘Vanity Fair’, rescató EFE.

La dolorosa razón detrás de esta confesión de Jennifer Aniston fue que la batalla de Matthew Perry contra sus adicciones “fue realmente difícil para él”.

Incluso, señaló la intérprete de Rachel Green en ‘Friends’, se sentía de luto mucho antes de la muerte de su amigo, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

Y es que tanto ella como sus demás compañeros habrían intentado por todos los medios sin éxito que Matthew Perry se rehabilitara.

En su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022) fue donde el actor habló sobre lo complicado que fue para él lidiar contra las adicciones.

Sin embargo, el intérprete de Chandler Bing murió a causa de los “efectos agudos de la ketamina”, una droga controlada que consumía como parte de una terapia supervisada.

Por lo que, en este sentido, Jennifer Aniston agradeció que Matthew Perry hubiera “superado ese dolor”.

Tras la muerte del actor, Jennifer Aniston le rindió homenaje en redes sociales llamándolo “hermanito” y destacando su amor por “hacer reír a la gente”.

Matthew Perry (@mattyperry4 / Instagram)

¿Cuándo murió Matthew Perry?

Matthew Perry murió en su casa el pasado 28 de octubre de 2023, por los efectos agudos de la ketamina.

Hasta el momento se acusaron a cinco personas por la muerte de Matthew Perry, entre ellas la narcotraficante Jasveen Sangha -de 42 años de edad-, apodada ‘La Reina de la Ketamina’.