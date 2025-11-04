Jeniffer Aniston -de 56 años de edad- confirmó su noviazgo con Jim Curtis, un coach de vida y “maestro hipnotista”.

La actriz compartió una foto en Instagram junto a Jim Curtis, donde daba a entender que son pareja tras dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños.

¿Quién es Jim Curtis? El novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis es un coach de bienestar, hipnoterapeuta y conferencista estadounidense, reconocido por su enfoque en la sanación emocional y el crecimiento personal.

El coach ha revelado que se dedicaba a los negocias cuando sufrió una enfermedad espinal, lo que lo llevó a recapitular su vida y enfocarse en el bienestar emocional.

Jennifer Aniston confirma su noviazgo con Jim Curtis (Instagram/@jenniferaniston)

¿Qué edad tiene Jim Curtis?

Jim Curtis nació el 2 de noviembre de 1975; actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jim Curtis?

Jim Curtis es pareja de Jennifer Aniston y su relación había generado rumores desde el verano del 2025, cuando captados juntos en un viaje en yate.

Anteriormente estuvo casado con Rachel Napolitano.

Jim Curtis (Instagram/@jimcurtis1)

¿Qué signo zodiacal es Jim Curtis?

Jim Curtis es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Jim Curtis?

Jim Curtis tiene un hijo llamado Aidan Curtis.

¿Qué estudió Jim Curtis?

Jim Curtis estudió en la Escuela de Negocios Whittemore de la Universidad de New Hampshire.

Jim Curtis (Instagram/@jimcurtis1)

¿En qué ha trabajado Jim Curtis?

Jim Curtis inició como empresario e invirtió en tecnología sanitaria en la bolsa de valores de Estados Unidos.

Tras padecer una enfermedad, Jim Curtis decidió dedicarse al bienestar mental y lleva más de dos décadas en esta rama.

Actualmente da terapias utilizando la hipnosis e imparte conferencias centradas en el autoconocimiento y la conexión emocional.

Jim Curtis es conocido por aplicar tácticas de manifestación en busca de “liberarse de viejas entidades”.

El coach de vida también escribió el libro “The stimulati experience”.

Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis

El domingo 2 de octubre, Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis tras compartir una foto en Instagram.

La actriz publicó una foto abrazando a Jim Curtis con un mensaje de cumpleaños: “Feliz cumpleaños mi amor. Apreciado”.

Desde hace varios meses se rumoraba una relación entre la actriz y Jim Curtis, luego de que los captaran juntos en varias ocasiones.