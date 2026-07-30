Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó a TMZ que dentro de su jurisdicción no se han presentado denuncias por agresión sexual contra Jared Leto.

La aclaración surge después de que el actor y cantante fuera señalado por delitos sexuales en el documental de la BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood.

Tras el estreno del material, Jared Leto se pronunció públicamente con un comunicado en la revista People, negando categóricamente todas las acusaciones.

Jared Leto (GEOFFROY VAN DER HASSELTAFP)

Policía de Las Vegas aclara que no existen denuncias contra Jared Leto

TMZ consultó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas sobre la existencia de una investigación formal contra Jared Leto por abuso.

El portavoz de la corporación respondió al medio, asegurando que no existe ningún reporte presentado contra el actor en esa jurisdicción.

“No se han presentado denuncias por agresión sexual contra esta persona”, informó TMZ en relación a la respuesta de la Policía de Las Vegas.

Jared Leto ya había enfrentado denuncias por agresión sexual

En 2025, Jared Leto enfrentó señalamientos similares tras un reportaje publicado por Air Mail donde nueve mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

Al igual que las denunciantes de 2026, muchas declararon que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad. En aquel entonces, Leto también negó las acusaciones.

En el documental de la BBC, son cuatro las mujeres que señalan al cantante con testimonios de agresión sexual .

Una de ellas dijo tener 19 años cuando se quedó a solas con Jared Leto en una habitación de hotel, siendo que el cantante la amenazó con una agresión sexual.

Las otras tres denunciantes afirman haber tenido entre 17 y 16 años cuando el actor tuvo conductas inapropiadas con ellas.

Entre lo descrito se detallan encuentros sexuales, manipulación y llamadas con contenido sexual, así como agresión.

Por su parte, Jared Leto sostiene que jamás ha incurrido en este tipo de acciones, señalando las denuncias como falsas.