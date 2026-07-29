Jared Leto, cantante y actor enfrenta nuevas acusaciones de cuatro mujeres por presunta conducta sexual delictiva, según un documental presentado por la BBC.

De acuerdo con las víctimas las agresiones del cantante ocurrieron entre los años de 2002 y 2016, cuando Jared Leto tenía entre 30 y 40 años de edad.

“Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, el nombre del documental presenta una serie de testimonios donde dan cuenta de la conducta sexual delictiva de parte del líder de la banda de Thirty Seconds To Mars.

Así fueron las acusaciones contra Jared Leto por presunta conducta sexual delictiva

Con base en los testimonios del documental de la BBC contra Jared Leto, una de las víctimas señala que el actor la agredió en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Otra mujer afirma que Leto la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años.

Una tercera denunciante sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el cantante en California cuando tenía 17 años, edad inferior al consentimiento legal vigente en ese estado en ese momento.

Según su testimonio, el actor minimizó esa situación cuando ambos hablaron del tema.

Además, el documental muestra un acuerdo de confidencialidad que una de las denunciantes —quien asegura haber recibido llamadas con contenido sexual de Jared Leto cuando tenía 16 años— se negó a firmar.

La BBC también señala que cuatro mujeres describieron llamadas “extrañas y muy sexuales” por parte del actor cuando aún eran menores de edad.

Asimismo, exempleados cercanos a Jared Leto relataron al documental que observaron comportamientos que calificaron como inusuales por parte del cantante, incluidos presuntos acercamientos con adolescentes.

El documental también retoma un reportaje publicado por la revista Air Mail en junio de 2025, en el que nueve mujeres acusaron al actor de mantener contacto sexual o conductas inapropiadas con menores de edad durante varios años.

Defensa de Jared Leto rechaza las acusaciones

La defensa de Jared Leto negó categóricamente todas las acusaciones presentadas en el documental de la BBC.

Los abogados del cantante sostienen que su cliente no ha consumido alcohol ni drogas desde hace más de 35 años y rechazan cualquier señalamiento en su contra. Mientras tanto, el artista continúa con su gira por Estados Unidos.