Jared Leto, actor y cantante, rompió el silencio sobre las acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada en su contra, luego del estreno de un documental de la BBC que recopila los testimonios de varias mujeres.

A través de un comunicado difundido por el medio especializado en espectáculos, Page Six, Jared Leto rechazó las acusaciones y negó los señalamientos realizados por al menos cuatro mujeres que lo acusan de presuntas agresiones sexuales.

“Jamás he agredido a nadie. Nunca he tenido una conducta sexual inapropiada con nadie, y cualquier afirmación que sugiera lo contrario es categóricamente falsa y difamatoria” Jared Leto, actor y cantante estadounidense

De acuerdo con los testimonios presentados en el documental, las presuntas agresiones habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el también líder de Thirty Seconds to Mars tenía entre 30 y 40 años de edad.

Jared Leto asegura que comprende la importancia de denunciar agresiones sexuales

En su comunicado, Jared Leto afirmó que reconoce la importancia de escuchar a las víctimas de violencia sexual y de que las denuncias sean tomadas con seriedad.

Sin embargo, sostuvo que no puede permanecer en silencio ante lo que calificó como acusaciones falsas.

“Entiendo el clima actual y la importancia de escuchar a las víctimas, pero no puedo quedarme en silencio ante acusaciones infundadas que no reflejan quién soy ni cómo me he conducido en mi vida” Jared Leto, actor y cantante estadounidense

Según el documental de la BBC, algunas denunciantes aseguran que Jared Leto las acosó cuando eran menores de edad en distintos momentos de su carrera, especialmente durante el periodo en que realizaba giras con Thirty Seconds to Mars.

Una de las mujeres afirmó haber sido manipulada por el cantante y señaló que recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre la presunta relación entre ambos; sin embargo, aseguró que se negó a firmarlo.

Asimismo, exempleados del actor declararon haber presenciado conductas que consideraron inapropiadas con adolescentes durante algunas giras del proyecto musical.

Estas acusaciones se suman a un reportaje publicado por la revista Air Mail en junio de 2025, el cual reunió los testimonios de nueve mujeres que señalaron al actor por presunto contacto sexual o conductas inapropiadas con menores de edad durante varios años.

Defensa de Jared Leto rechaza las acusaciones

La defensa de Jared Leto también negó de manera categórica las acusaciones por presunta conducta sexual delictiva que han surgido en su contra.

Los representantes del actor aseguraron que su cliente no ha consumido alcohol ni drogas en más de 35 años y señalaron que actualmente continúa con su gira por Estados Unidos.