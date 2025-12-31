Tras cuatro años en el que Residente de 47 años de edad, comparó a J Balvin con un hotdog por llamar a boicotear los Latin Grammy, los artistas del género urbano confirmaron su reconciliación.

Con un post en redes sociales y un texto en el que parece se pusieron de acuerdo, J Balvin de 40 años de edad y Residente compartieron su reconciliación para cerrar el 2025.

Residente y J Balvin confirman reconciliación tras dividir el género urbano

En 2021 el género urbano y las redes sociales estallaron luego de que Residente reaccionó a la petición de J Balvin de boicotear a los Latin Grammy por no incluir al género en sus nominaciones.

Como acto seguido, Residente armó una tiradera contra J Balvin con post en Instagram donde lo comparó con un hotdog y lo que llevó a la reacción del colombiano creando división del género urbano por la pelea entre sus dos más grandes exponentes.

Sin embargo, a cuatro años de este distanciamiento, los artistas compartieron que le pusieron fin a su pelea con una reconciliación que ocurrió meses atrás.

Con una fotografía donde aparecen sonrientes fue que Residente y J Balvin hicieron público que “José y René” llegaron a la comprensión y el entendimiento mutuo porque “al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.

J Balvin y Residente. (@residente)

Asimismo, en su post dejaron ver que aunque su reconciliación tiene un nivel mínimo de importancia en comparación a lo que ocurre en el mundo, deseaban compartirlo con sus fans.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y Jose”. Residente y J Balvin.

J Balvin y Residente ponen fin a su conflicto. (@residente)

Su reconciliación fue compartida en el último día del 2025, lo que ha dejado más de 574 mil likes en Instagram, así como más de 16 mil comentarios entre ellos los de famosos como:

Juanpa Zurita

Alemán

Arcangel

Yandel

Tito El Bambino

Maluma

Ricardo Montaner

Wisin

Ana de la Reguera

Bizarrap

J Balvin cierra el 2025 con dos reconciliaciones; Residente y Bad Bunny

J Balvin y Residente compartieron que hicieron las paces tras cuatro años de una pelea que dividió al género, pero no fue la única reconciliación que el colombiano logró en 2025.

Durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México (CDMX) en diciembre 2025, J Balvin subió al escenario para hacer pública la reconciliación que lograron tras años de distanciamiento.