El último concierto del Conejo Malo en México ha hecho historia con la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin, cantando otra vez juntos La Canción.

Luego de que Bad Bunny y J Balvin sorprendieron al público del Estadio GNP Seguros en el CDMX al compartir escenario, para no solo cantar sino reconciliarse, en una enemistad que surgió en 2023.

Tras la letra de Thunder y Lightning de Bad Bunny donde crítica las amistades de las que se rodea J Balvin.

“Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa”, expresó J Balvin en el escenario en México.

Asimismo, el colombiano J Balvin apuntó que “el pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny dijo respetar mucho a J Balvin así como quererlo “sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho”.

Palabras de J Balvin disculpándose hacia Bad Bunny luego de su reencuentro en México. 🇲🇽❤️‍🔥 pic.twitter.com/AZOoQlgIOy — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) December 22, 2025

Reconciliación de Bad Bunny y J Balvin fue semanas atrás

Entre los detalles de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin durante el último concierto del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en México, los cantantes revelaron que semanas atrás este suceso ya había sucedido.

Pues el propio cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló que la reconciliación se dio semanas atrás, sin embargo, junto a J Balvin decidieron esperar el momento adecuado para hacer público su arreglo.

“Tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartirlo en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”, dijo Bad Bunny mientras los fans estaban más que anonadados por el momento.

Sin duda la reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin en México y cantando La Canción fue uno de los momentos más emblemáticos de la gira del puertorriqueño, tras su exitoso paso por tierras aztecas.