Ivonne Montero -de 50 años de edad- asegura que desde pequeña ve muertos y hasta tiene una anécdota escalofriante.

Las experiencias paranormales persiguen a Ivonne Montero, quien desde niña ha vistos fantasmas.

La actriz contó a De Primera Mano que ha sentido presencias que no son de este mundo e incluso tuvo un encuentro con su ex, después de que él murió.

La actuación y el canto no son los únicos dones que tiene Ivonne Montero, pues también puede ver fantasmas.

Ivonne Montero asegura que de niña veía a sus muñecas moverse e incluso llegó a presenciar el fantasma de un viejito.

“Empezó desde muy pequeña, yo recuerdo que veía a mis muñecas moverse, de repente sentía que se sentaban en mi cama (…) me acuerdo que yo veía como un anciano lo veía como en una mecedora”

La actriz narra que sus padres nunca le creyeron que podía ver fantasmas, por lo que llegó a pensar que todo era parte de su imaginación.

Ivonne Montero no ha buscado ayuda para canalizar su don, pues ya se acostumbró a ver fantasmas y presenciar cosas paranormales.

A pesar de sus visiones, Ivonne Montero no siente miedo y ha tenido experiencias donde ha logrado desprenderse de su cuerpo por algunos minutos.

“Es algo que está ahí, que tengo la capacidad de ver y no he buscado una ayuda para canalizarlos”

Fabio Melanitto, padre de la hija de Ivonne Montero, murió en 2018 tras ser asesinado afuera de su casa.

Ivonne Montero asegura que días después de la muerte de su ex, ella lo pudo ver y hablaron.

“Fue muy fuerte, él tenía días de haber fallecido y yo como cuatro veces he podido desprenderme (…) Me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, me lo topé de frente, él estaba llorando”

Ivonne Montero