Ivonne Montero -de 51 años de edad- fue la invitada de Rocío Sánchez Azuara en ‘Tu Historia como la Mía’, programa que hizo llorar a la conductora.
Rocío Sánchez Azuara -de 62 años de edad- presentó la segunda emisión de su programa, disponible en YouTube, con una emotiva entrevista con Ivonne Montero.
Rocío Sánchez Azuara cortó ‘Tu Historia como la Mía’ tras llorar con Ivonne Montero en YouTube
Ivonne Montero contó los momentos más duros de su vida en ‘Tu Historia como la Mía’, disponible en YouTube.
Fue tan fuerte la historia, que Rocío Sánchez Azuara tuvo que cortar la transmisión en medio del llanto.
Rocío Sánchez Azuara expresó que ella estaba conmovida con la vida de Ivonne Montero, pues ha tenido que enfrentar escándalos mientras cuida a su hija.
La conductora tenía los ojos llorosos y hasta hizo un gesto con la mano, pues quería romper en llanto.
“Has estado en el ojo del huracán con este tema de enfermedad de Antonella, que ha sido muy criticada por ello, mejor vamos a la pausa”Rocío Sánchez Azuara
Rocío Sánchez Azuara pidió que el programa se fuera a la pausa para evitar que la vieran llorar.
La conductora expresó que nadie podía entender el dolor de una madre al ver a sus hijos al borde de la muerte, como el ha ocurrido a ella e Ivonne Montero.
“Mejor vamos a la pausa, es que en verdad cuando yo escuché esta historia, yo me puse a pensar y decía yo tengo que hablar con Ivonne nadie sabe el dolor de una madre cuando tiene a su hija comprometida con la muerte” Rocío Sánchez Azuara
Por esta razón lloró Rocío Sánchez Azuara durante ‘Tu historia como la mía’ con Ivonne Montero
Rocío Sánchez Azuara mandó a corte a ‘Tu Historia como la Mía’ con la voz entrecortada y los ojos a punto de llorar.
La conductora sintió empatía con Ivonne Montero, pues ella también enfrentó duros momentos con la enfermedad de su hija, Daniela Santiago.
Quien murió en 2019 tras padecer lupus por varios años.
Ivonne Montero ha vivido lo mismo que Rocío Sanchez Azuara, pues su hija padece problemas en el corazón y se ha sometido a diversas cirugías.
“Yo me puse a pensar y decía, ‘yo tengo que hablar con Ivonne’, nadie sabe el dolor de una madre cuando tiene a su hija comprometida con la muerte” Rocío Sánchez Azuara
Ivonne Montero se mantuvo firme, pero se conmovió por las lágrimas de Rocío Sánchez Azuara.
La conductora e Ivonne Montero se abrazaron mientras el programa se iba a la pausa.
“Yo decía, si no saben, por qué se meten”, le dijo Rocío Sánchez Azuara a Ivonne Montero mientras se iba a corte ‘Tu Historia como la mía’.