A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal presumió la habitación que diseñó para su hija Inti en su residencia de Magnolia, Texas, a las afueras de Houston, Estados Unidos.

Sin embargo, usuarios han criticado su paternidad luego del proceso legal que enfrenta con Cazzu por manutención y convivencia con su hija.

Christian Nodal presume el cuarto que diseñó para su hija Inti en su residencia de Texas

En medio del distanciamiento con sus padres, Christian Nodal compartió el cuarto que sería diseñado para su hija Inti.

¡Nodal muestra el cuarto que preparó para su hija Inti! ¿Listo para recibirla? ¿Reencuentro con Cazzu? 👀 #DPMAlMomento#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión pic.twitter.com/Ql2rwxhKBK — De Primera Mano (@deprimeramano) May 9, 2026

Christian Nodal mostró que en el centro de la habitación hay una cama con un letrero que dice “Inti”.

El video muestra que el cuarto se destaca por una decoración temática del desierto y elementos celestiales, manteniendo tonos cálidos incluyendo:

Un mural inspirado en el desierto, con montañas y distintos tipos de cactus

Lámparas en forma de nubes

Un cobertor color rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe

La publicación de Christian Nodal ha generado fuertes especulaciones sobre un inminente reencuentro familiar tras meses de aparente distanciamiento y procesos legales con Cazzu.

Los rumores de un reencuentro se han intensificado debido a que Cazzu se encuentra de gira por los Estados Unidos y tiene fechas programadas en Texas durante el mes de mayo.

Se especula que durante este tiempo, Christian Nodal podría convivir con su hija Inti.

La propiedad de Christian Nodal, compartida con su esposa Ángela Aguilar, ofrece la privacidad necesaria para recibir a la menor y que puedan pasar un tiempo juntos.

Usuarios destacan que este encuentro podría marcar un posible cierre a los conflictos de manutención y convivencia entre Christian Nodal y Cazzu.

Así ha sido la relación de Christian Nodal con su hija Inti

Sin embargo, el video de Christian Nodal ha generado un debate en redes sociales y es que usuarios han cuestionado la paternidad del cantante y el distanciamiento que ha tenido con su hija.

Christian Nodal se convirtió en padre en septiembre del 2023 y desde el primer momento mostró su felicidad por esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, tras su separación de Cazzu en 2024, Christian Nodal mantienen un proceso legal para estipular la manutención y los tiempos de convivencia con Inti.

Durante este tiempo la convivencia entre Christian Nodal y su hija es escaza y es que la pequeña vive en Argentina con su madre.

Esto le ha generado varias críticas a Christian Nodal y es que usuarios le han cuestionado que no pueda viajar para poder estar con su hija.

Christian Nodal se ha defendido de los señalamientos asegurando que su silencio y distanciamiento no son abandono, sino que espera que todo se resuelva legalmente.

Sin embargo, Cazzu ha hecho evidente el poco contacto que tiene Christian Nodal con su hija, exhibiendo que la pequeña no tiene una relación con su padre.

Aunque ambos habían señalado que mantendrían una relación respetuosa por el bienestar de su hija, declaraciones públicas han hecho que la tensión entre Christian Nodal y Cazzu aumente.

Christian Nodal no ha aparecido públicamente con su hija desde hace varios meses, algunas fuentes sugieren que no la ha visto en casi un año.