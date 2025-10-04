Cazzu está preocupada porque a su corta edad, Inti, quien también es hija de Christian Nodal, carga con una pesada etiqueta.

En declaraciones para el podcast “Un elefante en la habitación” de Marie Claire Colombia, Julieta Emilia Cazzuchelli lamentó que a Inti se le conozca por ser “hija de”.

Cazzu -de 31 años de edad- da por hecho que su hija, de actualmente dos años de edad, enfrentará injusticias solo porque sus papás son famosos.

“Ella va a crecer y tiene un montó de otro tipo de injusticias, como el de ‘hija de’, y eso siento que va a ser un camino que se tiene que construir. Y yo voy a ir construyéndolo de a poquito” Cazzu

Cazzu tiene un deseo especial para su hija Inti en medio de su pelea con Christian Nodal (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Cazzu desea que Inti sea una niña respetuosa y con valores

Aunque a Cazzu le molesta que Christian Nodal no aporte económicamente en la crianza de Inti como ella esperaba, a la trapera no le pesa ser una mamá soltera.

Por el contrario, disfruta compartir su vida con Inti, a quien Cazzu quiere proteger ya que su vida será muy distinta a la de ella.

Pero sobre todo, quiere darle la mejor crianza con valores que nadie pueda corromper.

Visualiza a la hija de Christian Nodal como una niña respetuosa, llena de bondad, quien empatiza y se preocupa por otros.

“Esto es lo que a mí me gustaría, que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco” Cazzu

Inti, hija de Cazzu (Cortesía)

En su misión, la cantante apuesta todo para que su hija sea feliz, tan feliz como Inti la hace a ella.

La pequeña es su inspiración, el motor de su día a día, por ella modificó un poco su estilo, lo que se aprecia en su nuevo disco.

Cazzu quiere ser la persona que Inti admira, la propia se llena de felicidad y ternura cuando con simples cosas sorprende a su bebé.