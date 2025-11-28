Inna Moll, Miss Chile 2025 y quien representó al país sudamericano en Miss Universo este año, anunció su compromiso con el empresario mexicano, Carlos Frettlohr.

Miss Chile 2025, Inna Moll y Carlos Frettlohr, empresario mexicano, están comprometidos

Tras los escándalos que se han revelado de Miss Universo, ha surgido una noticia más agradable: Inna Moll de 28 años de edad, Miss Chile 2025 se ha comprometido nada más y nada menos que con Carlos Frettlohr.

Y es que tras su participación en Miss Universo 2025, Inna Moll sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que se había comprometido con su novio, el empresario mexicano Carlos Frettlohr.

La propuesta de matrimonio de Inna Moll y Carlos Frettlohr, con quien ha mantenido una relación de más de tres años, surgió durante sus vacaciones por Tailandia, en la isla Koh Samui.

Pero ¿quién es Carlos Frettlohr? Él es un empresario mexicano dedicado al negocio de venta y alquiler de yates de lujo, y su empresa gestiona operaciones en lugares como Miami, Cancún y Cabo San Lucas.

También Carlos, mejor conocido como Charlie Frettlohr, tiene presencia en redes sociales, y se describe como un creador de contenido; tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 20 mil seguidores en donde muestra parte de su vida, sus viajes y por supuesto, su relación con Miss Chile 2025, Inna Moll.