¿Galilea Montijo le manda indirecta a Adela Micha? Confiesa que no sabe porqué se ‘candidatearon’ a conductora de La Casa de los Famosos México 2025.

Tras versiones de que Adela Micha -de 61 años de edad- podría conducir la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón confirmó a la presentadora.

Rosa María Noguerón dejó en claro que como en las dos emisiones anteriores, Galilea Montijo -de 51 años de edad- sería la encargada de conducir La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de todos los rumores que habían surgido, Galilea Montijo ya reaccionó y aseguró que nunca estuvo en duda su participación en el reality.

Galilea Montijo aprovechó esta oportunidad para pedirle a las personas que no crean todo lo que leen en las redes sociales.

Durante la emisión de este miércoles 19 de febrero del programa Hoy se presentó una nota de Rosa María Noguerón confirmando a Galilea Montijo como conductora La Casa de los Famosos México 2025.

En el programa en vivo, Galilea Montijo no dudo en reaccionar luego de todos los rumores que han surgido en La Casa de los Famosos México 2025.

Galilea Montijo empezó agradeciendo a Rosa María Noguerón por sus palabras y reveló que pronto se irían a comer.

En el programa Hoy, Galilea Montijo le habría mandado una indirecta a Adela Micha al señalar que no entiende por qué algunas se ‘candidatearon’ a conductora de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo aseguró que nunca fue castigada luego de que se vio salpicada por la filtración de los personajes en Quién es la Máscara 2024.

Durante su intervención, Galilea Montijo reveló que ya desde hace tiempo habría firmado su contrato como conductora de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que nunca estuvo en duda su participación.

“No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron (…) Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: será. Nunca estuvo en duda”

