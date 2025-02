A Roxana Castellanos -de 52 años de edad- ya la invitaron a La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, la respuesta que Roxana Castellanos le dio a La Casa de los Famosos México 2025 no sería diferente a las del 2023.

Y es que luego de haber ganado Big Brother 2004, la actriz aseguró que y a no tiene paciencia ni necesidad de ‘quemarse’.

Por lo que, a pesar de las invitaciones que Roxana Castellanos llegue a recibir de la televisora, sería difícil que acepte la propuesta.

Roxana Castellanos confiesa porque ya no imita a Paulina Rubio (Roxana Castellanos / Instagram)

A poco de que se estrene La Casa de los Famosos México 2025, Roxana Castellanos habló sobre su participación en el reality show.

De acuerdo con Roxana Castellanos, sí la invitaron a formar parte de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, la respuesta que la actriz dio no fue diferente a la que compartió durante el 2023 en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Esto tomando en cuenta que a la actriz la invitaron a formar parte de la primera temporada, donde Wendy Guevara -de 31 años de edad- se llevó la corona.

Pues Roxana Castellanos señaló que ya no tenía la paciencia ni la necesidad que tenía cuando ganó la tercera edición VIP ‘Big Brother 2004’.

“Ya me hablaron, pero no, yo ya estuve, ahorita, no tengo paciencia, mandaría a la chingada a varios el primer día” Roxana Castellanos

Roxana Castellanos