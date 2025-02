¿Adela Micha será conductora de La Casa de los Famosos 2025? Esto dijo en exclusiva en su programa ‘Me lo dijo Adela’ de La Saga.

Tras el éxito de La Casa de los Famosos 2024, se confirmó que el reality show tendrá una nueva temporada, por lo que la televisora ya se encuentra preparando todos los detalles.

Aunque todavía no se ha confirmado ningún detalle, a dos meses de haber iniciado el 2025 ya han empezado las especulaciones sobre los posibles participantes de La Casa de los Famosos 2025.

Sin embargo, hay una noticia que ha llamado la atención y es que se ha especulado que La Casa de los Famosos 2025 podría ser conducido por una querida conductora y no sería Galilea Montijo, de 51 años de edad.

Se trataría nada más y nada menos que de Adela Micha -de 61 años de edad-, quien ya ha participado con gran éxito en formatos similares a los de La Casa de los Famosos.

Al respecto de todos los chismes, Adela Micha ya reaccionó y esto fue lo que dijo sobre si será conductora de La Casa de los Famosos 2025, pero ¿y Galilea Montijo?

Tras su participación en Quién es la Máscara 2024, Galilea Montijo se ha visto salpicada por la polémica por una presunta filtración.

Aunque Galilea Montijo señaló que todo se había aclarado, surgieron rumores que la televisora estaría molesta y que incluso le podría quitar la conducción de La Casa de los Famosos 2025.

En este sentido, en los últimos días ha surgido el chisme que una presentadora podría regresar a la televisora de San Ángel para quitarle el lugar a Galilea Montijo.

De acuerdo con estas versiones, Adela Micha sería la conductora de La Casa de los Famosos 2025.

Al respecto, Adela Micha fue cuestionada en su programa de La Saga sobre si será conductora de La Casa de los Famosos 2025 y esto fue lo que dijo.

Tras escuchar el cuestionamiento, Adela Micha negó la información asegurando que ni siquiera la habían buscado para La Casa de los Famosos 2025.

“No, no es cierto, es mentira, a mí nadie me ha buscado para eso, no, la verdad ni me lo propusieron”

Adela Micha