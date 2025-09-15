El periodista y analista político, Hernán Gómez, quien es hermano de Facundo, no cree que Galilea Montijo haya ganado de manera legal Big Brother VIP.

Hernán Gómez da por hecho que la producción de Big Brother VIP le dio el triunfo a Galilea Montijo, pese a que el verdadero ganador era Facundo.

A días de quedar eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, reality show en el que Galilea Montijo funge como conductora, Hernán Gómez entrevistó a su hermano Facundo.

Por lo que para adentrarse en el tema, Hernán Gómez recordó que en 2002, Facundo -de 47 años- fue parte de Big Brother VIP, reality show que coronó a Galilea Montijo -de 52 años-.

Decisión que no le gustó al periodista -de edad desconocida-, quien da por hecho que le robaron a su hermano.

“En aquella ocasión yo recuerdo que saliste muy contento, digo, quedaste casi al final, hubieras ganado la verdad, yo creo que en realidad ganaste, pero pues quisieron que ganara otra persona” Hernán Gómez

Declaración con la que cibernautas no están de acuerdo ya que consideran que Galilea Montijo, en aquel momento, la estaba rompiendo en televisión.

“Bueno, en ese tiempo Galilea era raza, divertida y muy importante, era la mujer de Cuauhtémoc Blanco. Amado por el público y por su jefe Azcárraga“ Hernán Gómez

” A la gente se le olvida que Galilea estaba despuntando a lo grande y salía de lunes a viernes en Vida TV, un programa muy exitoso. Sí, andar con Cuauhtemoc fue un plus, pero ahí no hubo un robo “, expresan.

Galilea Montijo (Instagram | @lacasafamososmx)

Hernán Gómez se lanza contra La Casa de los Famosos México 2025: “los diálogos eran una estupidez tras otra”

Por otro lado, Hernán Gómez sí apoyó a su hermano Facundo en La Casa de los Famosos México 2025, reality show que intentó ver, pero terminó fastidiándolo.

Hernán Gómez asegura haber intentado ver La Casa de los Famosos México 2025 por Facundo, pero a los pocos minutos desistió ya que los diálogos le parecieron superficiales y estúpidos.

Incluso reprobó que producción no le permita a los habitantes ingresar un libro ya que de hacerlo hasta podrían organizar un circulo de lectura y a su vez promoverla.