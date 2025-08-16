Hermana de Mariana Botas- de 35 años de edad- sale en su defensa y confirma que el besó con Drake Bell si fue real, a pesar de que el cantante lo negara.

Drake Bell no tomó bien las declaraciones que dio Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 y pidió que se bajara el contenido.

Hermana de Mariana Botas confirma beso con Drake Bell

Andrea Botas, hermana de Mariana Botas, la defiende y confirma que sí se besó con Drake Bell.

“Lo que si es verdad es la historia que cuenta Mariana” comentó hermana de Mariana Botas en De Primera Mano.

La hermana de Mariana Botas revelo detalles del beso de la actriz con Drake Bell, señalando que fue un momento especial de diversión.

“Como Mariana lo dijo, fue un momento super especial para ella, en cuanto a que se divirtió” Andrea Botas, hermana de Mariana Botas

Además, indica que el beso de Mariana Botas y Drake Bell se dio de una forma casual sin llegar a un compromiso formal.

Hermana de Mariana Botas también se mostró indignada, luego de que Drake Bell preciso que no quiere que lo señalen en el reality show.

“Es aceptable, si él no quiere que se le mencione, pero bueno Mariana está en su derecho de contar cosas que ha vivido” comentó.

Mariana Botas se encuentra en polémica luego de que revelara haberse besado con Drake Bell durante una salida a un antro en la CDMX.

Drake Bell reacciono a la situación, asegurando que no recuerda si besó o no a Mariana Botas.

¿Drake Bell amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México 2025 tras declaraciones de Mariana Botas?

Las declaraciones de Mariana Botas rápidamente se volvieron viral, y llegaron a los oídos de Drake Bell, quien supuestamente se habría molestado con la producción La Casa de los Famosos México 2025.

Galilea Montijo reveló en el programa Hoy que Drake Bell habría amenazado al programa para que eliminaran los videos en los que se menciona el incidente.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’” dijo Galilea Montijo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si Drake Bell procederá legalmente contra el reality show de Televisa.