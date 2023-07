La forma en la que Bárbara Torres se mostró hace unos días tras la pelea con Sergio Mayer, dejó preocupada a Maryfer Centeno por su estado mental estando en La Casa de los Famosos México.

El análisis de Maryfer Centeno -de 33 años de edad- no puede faltar cuando se habla de traición, pelea o drama en La Casa de los Famosos México. Y es que eso fue lo que pasó con Bárbara Torres.

La última vez que Bárbara Torres -de 52 años de edad-, estalló en La Casa de los Famosos México, fue por una pelea con Sergio Mayer. Y su lenguaje corporal ya dejó preocupación en Centeno.

Te platicamos qué fue lo que Maryfer Centeno vio en el lenguaje corporal de Bárbara Torres, que desató su angustia por la actriz argentina.

¿Bárbara Torres no está bien? A Maryfer Centeno le preocupa su estado mental por estar en La Casa de los Famosos México

Maryfer Centeno se puso a analizar las acciones de Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México y una de las que más ha llamado la atención fue la de hace unos días.

Esto pasó debido a una discusión que la argentina tuvo con Sergio Mayer -de 57 años de edad-, y que la llevó a pedir a algunos miembros el team Infierno que la nominen para ya irse.

Ante ello, Maryfer Centeno mostró preocupación por la forma en que Bárbara Torres explicaba súplica a su nominación por ya querer salir de La Casa de los Famosos México.

“Es miedo, es angustia, es ira, es una mujer que definitivamente demuestra estar emocionalmente vulnerable”. Maryfer Centeno, grafóloga.

Aunque Maryfer Centeno reconoció que Bárbara Torres ha mostrado acciones que dan mucho de qué hablar para los televidentes, la encuentra muy vulnerable.

“Tiene rostro de desesperación, pero también enojo, la arruga entre el entrecejo, el mentón levantado y las manos con las palmas hacia arriba es como ponerse a disposición de la persona con la que estás hablando”. Maryfer Centeno, grafóloga.

Bárbara Torres, habitante de La Casa de los Famosos México. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Maryfer Centeno ve a Bárbara Torres “emocionalmente vulnerable” en La Casa de los Famosos, pero ¿es parte de una jugada?

Bárbara Torres ha sido muy criticada por las constantes peleas dentro de La Casa de los Famosos México y hasta Maryfer Centeno la ve vulnerable, pero ¿es una jugada?

En redes sociales se lee mucho que Bárbara Torres podría tener estos constantes cambios emocionales porque es actriz y es parte de su estrategia; aunque la realidad es que no se sabe.

Durante el momento en que Bárbara Torres se sinceró con Apio Quijano -de 46 años de edad- y Wendy Guevara para que la nominen de La Casa de los Famosos México, el cantante le recordó algo.

Tratando de consolarla, pues la actriz ya quería salirse de La Casa de los Famosos México, le recordó sabes que el día que te quieres ir, te puedes ir”, esto pese al contrato del que ella hablaba.

Sin embargo, Bárbara Torres dijo que no, pese a que aseguró no necesitar el dinero que le darían en el reality show y luego se contrajo al decir, “no me voy a salir, no me voy a ir, no quiero”.

Por otra parte, Wendy Guevara -de 29 años de edad-, le recomendó a Bárbara Torres no irse de La Casa de los Famosos México, “es fallarte a ti misma”.