Durante su concierto en Los Ángeles el pasado 26 de enero, Harry Styles rompió su pantalón frente a la audiencia y, porqué no, frente a Jennifer Aniston y los memes no pueden con tanto.

Y es que como parte de su gira Love Tour , Harry Styles visitó la ciudad de Los Ángeles en donde una de las presentes para su concierto fue nada más y nada menos que Jennifer Aniston de 53 años.

Pero mientras Harry Styles de 28 años estaba ‘Music for a sushi restaurant’, el ex one Direction se arrodilló, lo cual provocó que su pantalón se rompiera frente a sus fans y Jennifer Aniston, causando memes en redes.

Y es que hace un tiempo que Harry Styles declaró que su celebrity crush era Jennifer Aniston, por lo que romper sus pantalones frente a ella fue muy bochornoso para el cantante.

Memes comparan a Harry Styles y sus pantalones rotos con Bob Esponja

Los pantalones rotos de Harry Styles ya se encuentran inundando las redes sociales como Twitter y TikTok, y por supuesto, sus memes.

Y es que no solamente Harry Styles rompió sus pantalones frente a miles de fans, sino también frente a su crush, Jennifer Aniston.

Como si eso fuera poco, el concierto era grabado para los Grammys por lo que los memes de Harry Styles rompiendo sus pantalones han inundado las redes sociales, los cuales lo han comparado con Bob Esponja.

Pues tal y como indican los memes de Harry Styles, hay un capítulo de Bob Esponja y sus pantalones rotos, los cuales curiosamente se rompieron casi de la misma forma: agachándose.

Pobre @Harry_Styles .

Estaba en medio del show y se le rajó el pantalón. La carita que pone 😜😖 pic.twitter.com/875w8e4yNp — Diego Poggi (@Poggi) January 27, 2023

Harry Styles rompe sus pantalones frente a Jennifer Aniston

Así fue como Harry Styles reaccionó tras romper sus pantalones

Los memes de Harry Styles y sus pantalones rotos ya se han hecho tendencia mundial, generando miles de risas.

Además del hecho que una de las presentes en el concierto de Harry Styles fue Jennifer Aniston, celebrity crush del cantante británico; lo cual ha impulsado más memes del bochornoso momento.

Sin embargo, al notar que sus pantalones se habían roto, Harry Styles lo tomó con calma pero eso sí, se cubrió de inmediato pero todo sin dejar de cantar.

Mientras Harry Styles caminaba de un lado a otro con sus pantalones rotos, buscaba qué ponerse en la entrepierna para taparse, tal y como los memes lo han inmortalizado.

Al final, Harry Styles colocó la bandera LGBTI a modo de falda y pudo continuar con su concierto frente a sus fans y Jennifer Aniston, aunque eso no lo salvó de los memes de sus pantalones rotos.

se le rompió el pantalón en pleno concierto y casi lo perdemos. harry styles señoras y señores pic.twitter.com/atZDdgjGgi — carolito 🇦🇷 (@lightscopy) January 27, 2023

