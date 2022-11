Como toda una fan, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hasta presumió que Harry Styles ya anda paseando por la CDMX, así las fotos que cacharon al británico por las calles de la capital mexicana.

A pocas horas de que Harry Styles de su primer concierto en el Foro Sol la euforia de los fans del ex One Direction no se ha hecho esperar.

Por lo que los seguidores de Harry Styles han estado bastante pendiente del cantante que ya hasta lo cacharon paseando por las calles de la CDMX.

Claudia Sheinbaum se suma al revuelo por Harry Styles en la CDMX

Incluso la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum se sumó al revuelo por el cantante britanico dd 28 años de edad Harry Styles en la CDMX.

Luego de que Claudia Sheinbaum compartiera en su cuenta de Twitter una de las fotos que cacharon a Harry Styles paseando por la CDMX.

A lo que Claudia Sheinbaum escribió: “Harry Styles en la ciudad que lo tiene todo. Buena noche”.

Dicha foto que la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum compartió de Harry Styles se trata de una donde al cantante británico se le puede ver paseando cercas de calles a metro Sevilla.

Lo curioso de esta foto con Harry Styles son los comentarios que ha generado, pues en la imagen se encuentra un clásico y folclórico puesto de tacos, a los que muchos coincidieron en que seguro le dijeron: “Pásele werito, de que va a querer”.

Asimismo, entre otras imágenes que se han compartido de Harry Styles paseando por la CDMX ha sido durante su visita al museo Casa Luis Barragán.

Lugar en donde algunos fans de Harry Styles fueron los más afortunados, ya que obtuvieron el autógrafo del mismísimo cantante.

Autógrafos, en los cuales hasta Harry Styles se esmero ya que escribió en español la palabra gracias.

Recuerda que Harry Styles estará dando 2 conciertos en el Foro Sol de la CDMX, los cuales son sold out, y dichas presentaciones serán:

24 y 25 de noviembre en el Foro Sol