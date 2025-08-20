Harry Styles- de 31 años de edad-cantante británico y ganador de Premio Grammy esta listo para su regreso a la música.

Según rumores, Harry Styles se está preparando el lanzamiento su cuarto álbum de estudio a inicios de 2026.

Rumores apuntan que Harry Styles lanzará su cuarto álbum de estudio en el primer trimestre de 2026, lo que generó un gran revuelo entre los fans.

La nueva música de Harry Syles llegaría entre marzo y abril 2026, con un posible sencillo anticipado para enero.

El esperado proyecto musical de Harry Styles marca su periodo más largo sin música desde que se lanzó como solista.

En redes sociales, los fans llevan esperando el regreso de Harry Styles a la música desde el mes de marzo 2025.

Sin embargo, Harry Styles no ha dado señales de lanzar sencillos, lo que ha resultado decepcionante entre sus seguidores.

El último álbum de Harry Styles fue en el 2022 con la llegada de “Harry’s House”, y temas como As It Was o Daylight llegaron a las listas de éxitos.

Harry Styles se ha mantenido lejos de los reflectores disfrutando de su tiempo libre en diversos lugares del mundo.

Por el momento, Harry Styles ni sus representantes han confirmado el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio.

Lista de álbumes de Harry Styles

Te compartimos los álbumes de Harry Styles ordenados cronológicamente, desde su debut como solista y su último proyecto:

Harry Styles: El primer álbum como solista de Harry Styles lanzado en el 2017

Fine Line: El segundo álbum de Harry Styles lanzado en 2019, lo consolidó como una de las estrellas del pop más importantes.

Harry’s House: El tercer álbum de Harry Styles lanzado en 2022 ganó el Premio Grammy al Álbum del Año.

Harry Styles ha encendido los rumores con su regreso a la industria musical con la llegada de su cuarto álbum.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, los fans no pierden la esperanza de escuchar música nueva de Harry Styles.