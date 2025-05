Gloria Trevi -de 57 años de edad- trató de evitar mencionar a Sergio Andrade y su historia en la última entrevista que le hicieron.

Sin embargo, Gloria Trevi terminó haciendo referencia a él para negar que hayan sido pareja en el pasado, como todos los medios han dicho.

Gloria Trevi fue entrevistada por Yordi Rosado para su canal de YouTube, plática en la que habló de su carrera, matrimonio y, por supuesto, de Sergio Andrade.

Aunque Gloria Trevi evitó mencionar el nombre y apellido de Sergio Andrade -de 69 años de edad- era obvio que hablaba de él.

Yordi Rosado le preguntó a Gloria Trevi si no extrañaba su soltería, toda vez que lleva 15 años de casada con Armando Gómez.

Y más aún, dijo el youtuber, por las canciones empoderadas que Gloria Trevi ha creado.

En ese momento, Gloria Trevi hizo un repaso de su vida amorosa, confesando que realmente no conoce mucho lo que es estar soltera.

No precisamente por tener una larga lista de parejas, sino porque durante su estancia en la cárcel, no podía disfrutar la soltería.

“Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho a los 15 años”, contó la cantante.

“Yo realmente no conozco mucho lo que es la soltería, no la conozco porque cuando estaba de una situación complicadísima, estaba privada de mi libertad, entonces no era como de ‘ay, mi soltería’.”

Fue así como negó que haya sido pareja de Sergio Andrade en el pasado, pues el mismo productor musical se lo dejó claro.

“Luego, se me atravesó este señor, que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro ‘tu y yo no somos nada’. Entonces, cuando dicen ‘ex pareja de Gloria Trevi’, yo digo ‘¿cómo? si él me dijo a mi que él y yo no éramos nada.”

Gloria Trevi