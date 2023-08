La tarde del 23 de agosto, Pepillo Origel compartió la muerte de Guillermo Capetillo en su cuenta de Instagram, junto con una fotografía del retirado actor.

Sin embargo, la forma en cómo Pepillo Origel -de 75 años de edad- dio la noticia cuestionando, “¿alguien sabe qué pasó?” a Guillermo Capetillo, generó dudas.

Te compartimos qué pasó con Guillermo Capetillo -de 65 años de edad- pues ahora Pepillo Origel se está llevando las críticas por haberlo ‘matado’.

A través de su cuenta de Instagram, Pepillo Origel con una fotografía de Guillermo Capetillo, informó sobre la muerte del actor y torero retirado.

Sin mayor explicación el comunicador compartió un texto que confirmó la muerte de Guillermo Capetillo y cuestionando, si alguien sabía el motivo de su fallecimiento.

Sin embargo, la forma en que Pepillo Origel escribió el post y dio a conocer la noticia generó mucho controversia, pues luego lo desmintieron.

En Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, aseguró que el comunicador cometió el error de hacer público sin haberlo corroborado antes.

Luego de que el post de Pepillo Origel sobre la muerte de Guillermo Capetillo generara controversia, Ana María Alvarado se dio a la tarea de buscar la veracidad de la información.

La periodista se comunicó directamente con Guillermo Capetillo, quien le hizo ver qué se encontraba “bien”.

Así fue como Ana María Alvarado -de 54 años de edad-, desmintió la información que Pepillo Origel se encargó de difundir.

“FALSO: Guillermo Capetillo está bien, no ha muerto cómo se dijo, él mismo me contestó”.

Cabe destacar que aunque la periodista mostró la conversación que tuvo con Guillermo Capetillo, este solo le respondió por mensaje de texto, sin mostrar alguna pista de que efectivamente era él.

Sin embargo, la lógica de la periodista es que si no hubiera sido de Guillermo Capetillo ese número de teléfono, simplemente no hubiera contestado sus mensajes.

“Luego luego me contestó, cuando no son ellos, no hubiera contestado y ya, me hubiera dejado en visto”.

Ana María Alvarado, periodista.