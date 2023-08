Galilea Montijo prende hasta a Pepillo Origel con sus sexys looks para La Casa de los Famosos México y así se lo confesó el conductor.

Este jueves 3 de agosto el programa Hoy celebró por todo lo alto sus 25 años al aire. El matutino preparó un gran festejo con grandes invitados.

En plena celebración del programa Hoy se llevó a cabo un debate con reconocidos periodistas sobre el éxito de La Casa de los Famosos México. En la conversación participaron:

Fue en ese momento que Pepillo Origel -de 75 años de edad- sorprendió a Galilea Montijo al revelar que solo veía La Casa de los Famosos los domingos.

Más allá de los habitantes, Pepillo Origel señaló que para él lo más importante era ver los sexys looks que utilizaba Galilea Montijo -de 50 años de edad- en las galas.

Pero Pepillo Origel no fue él único que aprovechó su presencia en el programa Hoy para alabar a Galilea Montijo y su trabajo dentro de La Casa de los Famosos México.

Desde su estreno La Casa de los Famosos México se ha posicionado como uno de los programas más vistos y comentados de la televisión mexicana.

La polémica de La Casa de los Famosos México no solo ha afectado a los habitantes, sino también a los que participan dentro del reality.

Tal fue el caso de Galilea Montijo, quien ha sido sumamente cuestionada por supuestamente favorecer al Team Cielo.

En medio de las críticas que ha recibido Galilea Montijo por su conducción en La Casa de los Famosos México, Pepillo Origel salió en su defensa y aseguró que ella es la razón por la que ve el reality.

Todo sucedió en plena celebración de los 25 años del programa Hoy, donde Galilea Montijo fungió como moderadora de un debate sobre el éxito de La Casa de los Famosos México.

El primero en querer hablar fue Pepillo Origel pese a que anteriormente había criticado la presencia de Gustavo Adolfo Infante en La Casa de los Famosos México.

Pepillo Origel confeso que no es fanático de La Casa de los Famosos México, sin embargo destacó que solo ve la gala del domingo por Galilea Montijo.

En su intervención, Pepillo Origel señaló que al ver a Galilea Montijo le “entran unas calenturas terribles”.

“Yo porque soy el que menos lo veo, yo casi todos los días tengo cenas, compromisos y todo. Pero no me pierdo nunca un domingo nada más para ver cómo va vestida Galilea, porque me entra unas calenturas terribles”

Pepillo Origel