Aracely Ordaz, la influencer mejor conocida como ‘Gomita’, está envuelta en una nueva polémica, luego de presumir su delgada figura.

Todo comenzó cuando ‘Gomita’, de 30 años, reveló que ha estado usando medicamentos para bajar de peso.

¿Está tomando Ozempic? La revelación de ‘Gomita’ ha generado una ola de críticas en su contra por promocionar productos que, en opinión de muchos, sólo deberían recomendar los médicos.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita revela su “secreto” para ser delgada: pastillas para bajar de peso

Hace unos días, Gomita publicó un video en su cuenta de Instagram que inicia con el siguiente texto: “¿Cómo bajé de peso? Mira este video”.

Enseguida, la ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024 revela que está tomando pastillas para “tener este proceso efectivo de mi pérdida de peso”, según dice.

Gomita señaló que las pastillas para bajar de peso la ayudan a tener más energía y sentir mayor saciedad.

La influencer destacó que las pastillas son “naturales” y para ver resultados es necesario tomarlas por la noche, al menos durante 3 meses, además de comer sano y de forma balanceada.

“Skinny All Natural es una pastillita que estoy utilizando todas las noches y estoy teniendo grandes resultados”, destacó Gomita.

En el video, Gomita aparece luciendo un top que deja al descubierto gran parte de su abdomen. Ella destaca: “miren lo delgada”, mientras posa en el espejo.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Le llueven críticas a Gomita por recomendar pastillas para bajar de peso

Los internautas reaccionaron al video de Gomita, pidiendo la inmediata intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Y es que, advirtieron que el video de Gomita es en realidad un comercial que carece del aviso de publicidad de productos milagro, lo que podría hacerla merecedora de sanciones.

Otros internautas acusan a Gomita de mentir al afirmar que su notable pérdida de peso se debe a estas pastillas, cuando en realidad habría recurrido al Ozempic.

Tambien, los usuarios de Instagram recordaron que hace tiempo Gomita se sometió a un bypass gástrico, lo que consideran es la causa real de su pérdida de peso.

“Pero si te engrapaste el estómago 😂😂😂“; ”Qué irrepsonsable eres, sabes cuántas morras hay afuera buscando remedios “rápidos” para bajar de peso y les muestras una realidad que no es. Asesórate e investiga tu contenido"; “la que recomienda y toda operada 😂“, fueron algunos comentarios que recibió la influencer.